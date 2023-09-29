中秋夜不平靜 海軍馬支部工地不明原因燃燒

馬公海軍基地內部工地，中秋夜傳出火警。（澎湖縣政府消防局提供）

2023/09/29 23:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕我國3大海軍軍區-澎湖馬公軍區，今（29）日晚間突然傳出火警，一時之間消防車、救護車警笛聲齊鳴，在外休假海軍士官兵全部緊急召回，穿著軍服士官兵紛紛騎乘機車趕回營區，還好是正在興建的工地發生火警，詳細起火原因由消防局火調課調查中。

澎湖縣政府消防局調查指出，中秋節晚間9時15分受理報案指稱，馬公市案山里海軍馬公基地，有一處新建大樓頂樓屋突層發生火警，請派員搶救。同時海軍也緊急召回休假官士兵，趕回營區了解狀況，才會出現大批身著軍服的士官兵騎乘機車趕回營區，在營區大門排隊接受安檢進入的奇景。

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消防局獲報後，立即派遣第一大隊及馬公分隊消防車與救護車輛共6車 15人前往搶救，由第一大隊副大隊長朱偉靖負責現場指揮。經查現場係尚未完工之4層新建大樓，起火處為頂樓屋突層，現場係工程用之木製模板等物起火燃燒，經勤務人員部署水線搶救後，火勢於晚間9時38分撲滅，燃燒面積約10平方公尺，無人員傷亡，損失金額仍在統計中。

有關起火原因及損失，由消防局火災調查人員進行後續調查處理。但因在戒備森嚴的營區發生火警，又時值中秋連續假期，內情似乎不單純，除了澎湖縣政府消防局針對火災原因調查外，澎湖縣憲兵隊也介入調查，了解是否有人為縱火的可能性。

消防局人員據報趕抵現場，進行撲滅火勢。（澎湖縣政府消防局提供）

消防局人員檢查火場，釐清起火原因。（澎湖縣政府消防局提供）

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