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「神祕客」拒還500萬百達翡麗腕表 錶商提告下場出爐

洪姓神秘客拒還價值逾500萬元的百達翡麗腕表，遭北院依背信罪判刑5月、得易科罰金15萬元。（資料照）

洪姓神秘客拒還價值逾500萬元的百達翡麗腕表，遭北院依背信罪判刑5月、得易科罰金15萬元。（資料照）

2023/09/28 13:20

〔記者溫于德／台北報導〕洪男擔任瑞士商百達翡麗公司（Patek Philippe SA）在台「神祕客」，負責交付1只市價逾500萬元的腕表維修，但洪測試完卻拒絕歸還，甚至拿去借款170萬元。台北地院審結，認定洪犯背信罪，判刑5月、得易科罰金15萬元；可上訴。

起訴指，瑞士百達翡麗前年委託數碼客戶體驗公司選中洪男擔任「神秘客」；同年5月11日，數碼客戶體驗與洪簽約，雙方約定由洪交付腕表到百達翡麗台灣服務中心檢修後再寄還。

然而，前年9月13日洪男領回腕表卻拒絕歸還，即便經數碼客戶體驗數次要求返還，洪仍拒絕，更持腕表赴台北市動產質借處松隆分處質借170萬元。

後來洪男到案辯稱，因百達翡麗所提供的文件申報金額與腕表的價值差額很大，未免遭報關不實處罰，而要求百達翡麗更正，因此未寄還腕表，另為免保管不周，將腕表拿去台北市動產質借處松隆分處加以保管，否認犯背信等罪。

北院發現，百達翡麗、數碼客戶體驗要求洪男寄還腕表，同時保證會將關務的事情處理好，還說可以派人前往取表，洪非但拒絕返還，更表示要以瑞士法郎1萬625元購入，另以170萬元質借。

法官認為，這都在在顯示洪男未依約返還腕表，直到去年8月31日警方搜索，才偕同警員赴台北市動產質借處松隆分處贖回這支腕表，並發還給百達翡麗；何況，百達翡麗從未同意將腕表賣給洪男，代表洪男從始至終都不是腕表的所有人。

法官最後考量洪男因一己私利而違背委任契約義務，屢經追討仍未返還，以及碩士畢業的他目前經營保險代理人公司、月入30萬元等情，依法判決。

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