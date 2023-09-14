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香港名錶店遭搶1500萬！4少年落網「最小僅10歲」穿校服犯案

香港尖沙咀廣東道「名人站」的店鋪，於11日遭遇了一起搶案，搶匪共偷走了20支名錶，總價值達千萬台幣。（圖擷取自Google Map）

香港尖沙咀廣東道「名人站」的店鋪，於11日遭遇了一起搶案，搶匪共偷走了20支名錶，總價值達千萬台幣。（圖擷取自Google Map）

2023/09/14 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港尖沙咀廣東道的一家名為「名人站」的店鋪，於11日遭遇了一起搶案，搶匪共劫走了20支名錶，總價值達千萬台幣。警方調查發現，犯案的4名搶匪中，最年幼的僅有10歲，令人震驚的是，他在犯案時竟然還穿著校服。

根據港媒《香港01》的報導，這起搶案發生在11日下午約3時48分，4名非華裔年輕人持刀等凶器，襲擊了尖沙咀廣東道16號的「名人站」，共搶走了20支名錶。得手之後乘坐一輛7人座汽車逃逸，一名女員工在搶案中擦傷手指，損失約370萬港幣（約新台幣1,500萬元）。嫌犯分別為年僅19歲、17歲和10歲巴基斯坦裔少年，以及一名14歲印度裔男童。其中17歲少年為負責接應劫匪的司機。

報導指出，被劫走的名錶包括勞力士、百年靈（Breitling）、愛彼（AP）、百達翡麗（PP）、Franck Muller等品牌，其中最貴的一只手錶價值逾百萬元港幣。搶案發生1個半小時後，警方在飛鵝山山腳附近的樹林中找到了一個背包，裡面裝著20只昂貴的名錶。

警方表示，這名年僅10歲的男童在犯案時仍穿著校服，不過他還穿了一件外套以遮蔽自己的身份。該男童身材高大，外表看起來像是15或16歲的年紀。當時，他向父母謊稱自己去上學，實際上卻與其他同夥一起前往尖沙咀犯案。

目前，19歲和10歲的少年已被指控「行劫」罪，案件將於14日在九龍城裁判法院開庭審理。至於17歲的司機，已經獲准保釋等待進一步調查，將於下月中旬向警方報到。

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