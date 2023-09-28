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嚇到！騎機車驚見雨傘節竄出 副所長通報「逮捕」

彰化縣和美警分局嘉犁派出所副所長李明輝，下班看到機車旁有雨傘節，雖然嚇到了，還是要淡定等蛇離開。（民眾提供）

彰化縣和美警分局嘉犁派出所副所長李明輝，下班看到機車旁有雨傘節，雖然嚇到了，還是要淡定等蛇離開。（民眾提供）

2023/09/28 10:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有夠驚嚇！彰化縣和美警分局嘉犁派出所副所長李明輝，日前下班準備騎機車離開時，眼尖發現有黑白相間的東西竄出，仔細一看竟然是有毒的雨傘節，雖然萬分害怕，但發揮辦案精神，淡定等到雨傘節離開機車，再以機車大燈確認蛇蹤，並通報消防隊請委外業者前來捕蛇，解除危機！

嘉犁派出所副所長李明輝表示，他看到雨傘節的時候，那時已經是晚間8時25分左右，因為從機車旁竄出，他當時真的嚇到了，以前只有在電視上看過雨傘節，從來不曾這樣近距離看到。

李明輝指出，任何人與毒蛇「擦身而過」都會害怕，他也是一樣，但他知道不能驚慌，務必讓雨傘節慢慢離開，等到蛇一路往前行，他確保自己在安全區域後，馬上就用機車大燈照向蛇離開的方向，隨即打119，由消防隊請委外業者來捕蛇，火速把雨傘節抓到，並送交彰化縣政府農業處歸案。

和美警分局呼籲，7月到9月都是蛇類出沒的旺季，無論蛇有沒有毒，都不會主動去攻擊人，因為大多數的蛇類對震動都很敏銳，所以遇到蛇時應該保持冷靜，快快離開，不要主動挑釁或是抓蛇，先確保自身安全為第一優先，然後再通報119，由專業單位來協助處理。

彰化縣和美警分局嘉犁派出所副所長李明輝，下班看到機車旁有雨傘節，雖然嚇到了，還是要淡定等蛇離開。（民眾提供）

彰化縣和美警分局嘉犁派出所副所長李明輝，下班看到機車旁有雨傘節，雖然嚇到了，還是要淡定等蛇離開。（民眾提供）

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