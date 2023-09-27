明揚董座赴勇消靈堂致意 賴父：若提供完整資料、俊儒也許能保命

明揚董座劉安皓（右一）到4名殉職勇消的靈堂上香致意，並對家屬致歉。（記者李立法攝）

2023/09/27 13:33

〔記者李立法／屏東報導〕明揚科技董座劉安皓與總經理呂英誠今天上午前往4名救災殉職的勇消靈堂上香，劉安皓除了向家屬致歉，也表示一定會負起責任並全力協助家屬治喪，賴俊儒的父親向劉安皓說，如果明揚不要超量存放危險原料並在救災第一間提供正確資料，他的兒子俊儒也許就不會命喪火場。

劉安皓今天上午先前往福居園禮儀館陳姓罹難員工的靈堂上香致意，並對家屬致歉，陳父表示，他的兒子已經喚不回，希望明揚能好好照顧受傷還活著的員工，有些員工受傷嚴重，可能要很久的時間復原，這對他們的家庭經濟將造成很大負擔，公司應該要全力幫忙；劉安皓強調，明揚絕對會負責到底，並妥善照顧受傷員工及家屬。

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劉安皓等人接著前往4名殉職勇消賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣及施寶翔位在心燈生命禮儀館的靈堂上香，並逐一向家屬致意，劉安皓對4位勇消為搶救明揚大火失去寶貴的性命感到抱歉，他一定會負起責任，也會全力提供家屬協助。

勇消賴俊儒的父親雖然沒有對劉安皓多加責難，但他向劉安皓說，如果明揚沒有超量放置危險的化學原料，並在第一時間提供完的救災資料，俊儒也許就不會死，也不造成如此慘重的傷亡。

劉安皓頻頻向家屬致歉，並再三強調公司負責誠意，該公司從明天起，也會在現場為所有罹難者包括明揚員工及勇消舉辦聯合祈福法會，為往生者祝禱。

明揚董座劉安皓到4名殉職勇消的靈堂上香致意，並對家屬致歉。（記者李立法攝）

勇消賴俊儒的父親（圖中藍衣者）向劉安皓說，如果明揚不要超量存放危險原料並在救災第一間提供正確資料，他的兒子俊儒也許就不會命喪火場。（記者李立法攝）

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