明揚大火釀重大死傷悲劇 消防署怒斥「業者不守法」

消防署主秘簡萬瑤痛批明揚不守法。（記者吳政峰翻攝）

2023/09/27 12:23

〔記者吳政峰／台北報導〕經濟部屏東科技產業園區內的明揚國際科技有限公司廠房22日發生爆炸，釀重大死傷悲劇，立法院司法及法制委員會27日為此召開會議，內政部消防署主任秘書簡萬瑤直言，全案主因在於「業者不守法」，沒有依規定管理、儲存危險物品。

簡萬瑤痛批，本案的癥結點在於明揚不守法，而且沒有做好安全管理。廠商存放危險物品，依照消防法第15條規定，應申請合格的儲存場所，但明揚公司不只未提出申請，儲存量也超過30倍（100公斤變成3000公斤），且依規定，儲存大量危險物品，應設置保安監督人，書寫防災計畫、配置圖，但明揚均未做。

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簡萬瑤直言，若明揚有申請設置合格的危險物品儲存場所，數量也符合標準，即使發生爆炸，火勢很大的機率是往上，而不會大規模向旁邊蔓延。

內政部說明，屏東縣政府消防局9月22日下午5時31分接獲報案，消防人員11分鐘後到達現場，現場僅有白煙並無燃燒現象，救災人員即手提滅火器進入廠房搶救，未料場內突然於下午6時1分爆炸，造成多人受傷及受困，消防局立即救援並通報衛生局啟

動大量傷病患應變機制。

內政部指出，救災人員抵達現場後發現為化學物質洩漏，入室搶救時突然發生爆炸，致多人受傷及受困，起火原因由屏東消防局調查中。本案傷亡（含失聯）情形截至目前為止共計121人，死亡9人（消防人員殉職4人，員工死亡5人）、受傷111人（消防人員12人，義消1人，員工98人）、失聯1人，持續搜救中。

內政部表示，針對明揚公司於救災時未提供廠區完整的化學品數量、名稱、位置配置圖等必要資訊，屏東縣政府已依「消防法」43條之1第1項規定，處罰其管理權人罰鍰最高額60萬元；明揚公司於救災時未指派專人協助救災，裁罰150萬元；違規儲存公共危險物品達管制量以上，罰鍰最高額30萬元。

內政部強調，將邀集經濟部、環境部、勞動部等主管機關研議，強化廠區化學品資訊提供方式及正確性，相互協助查核，必要時修正相關規範，要求業者落實救災資訊權。為檢視明揚關係企業消防安全管理有無落實執行，已函文高雄市政府消防局查核明安國際股份有限公司的總部及所屬8處工廠的消防安全管理情形，查核項目包含消防安全設備檢查、檢修申報、防火管理、危險物品管理等事項，倘發現違反規定，依法處分。

內政部也研擬修正獎勵規定，鼓勵吹哨者勇於檢舉不法。依「消防法」第15條第3項及第6項規定，公共危險物品場所員工向直轄市、縣（市）主管機關敘明事實或檢具證據資料，經舉發場所安全未符規定者，得以罰鍰金額（2 萬元以上 30萬元以下）之一定比例提充獎金獎勵舉發人。經查目前獎金額度多以罰鍰金額的5%至 10%為提撥基準，將請各縣市研議修正提高罰鍰提撥比例，鼓勵從業人員勇於檢舉不法。

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