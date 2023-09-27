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明揚爆炸案「班長」失聯6天 周春米喊話：趕快讓我們找到、讓家人放心

屏東縣長周春米上午到現場了解搜救進度。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米上午到現場了解搜救進度。（記者羅欣貞攝）

2023/09/27 12:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕明揚爆炸案釀9死1失聯112人受傷，傅姓班長至今仍失聯，屏東縣長周春米今天（27日）上午到現場了解搜索進度，並安慰守候的傅妻、傅母及二哥，承諾一定搜救到底，周春米也走到廠房門口對內不捨喊，「傅先生，已經6天了，辛苦了，趕快讓我們找到，讓媽媽、太太和家人安心！」

屏東縣長周春米表示，家屬很焦慮，但向他們保證一定會持續搜救，家屬從火災當天到目前都在現場，有時候是二哥、有時候是太太、媽媽，今天3人都在現場，為他們加油打氣，因為傅姓員工還有2個小孩，也要讓他們知道一定會盡力搜救，也會在旁邊陪伴他們，謝謝家屬非常的堅強，給我們很大的救災空間 。

周春米也說明搜救進度，前2天就是依循空作業場所，還有2名同事被搜救到的地點，但都苦無尋獲，主要受限場所條件，因為2樓有很大台的操作機器，爆炸後從2樓跌到1樓，一定要突破這一點，所以目前決定不同搜救方法，把1樓天花板打碎，讓機具進去 把跌落的大型機具拖出來，尋找失聯的員工。

失聯的傳姓班長44歲，在射出部門服務，和妻子育2個孩子，目前還在念小學。

傅妻（右）現場守候。（記者羅欣貞攝）

傅妻（右）現場守候。（記者羅欣貞攝）

搜救人員持續進場。（記者羅欣貞攝）

搜救人員持續進場。（記者羅欣貞攝）

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