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想賠700萬和解破裂！「瑪莎拉蒂三煞」張敦量二審仍判9年

彰化縣食品業小開張敦量夥同友人將宋姓男大生打成重傷，今天台中高分院二審宣判，依涉犯殺人未遂、強制等罪，維持判9年。（資料照）

彰化縣食品業小開張敦量夥同友人將宋姓男大生打成重傷，今天台中高分院二審宣判，依涉犯殺人未遂、強制等罪，維持判9年。（資料照）

2023/09/27 12:03

〔記者陳建志／台中報導〕彰化縣食品業小開張敦量前年駕駛瑪莎拉蒂轎車，在台中跟宋姓男大生發生車禍，張夥同李韋霖、陳勁豪涉將宋男打成重傷，引發社會譁然，張男一審判9年，兩共犯判4年8個月，不服上訴二審，開庭時還提出男大生到健身房影片，主張不構成「重傷害」求輕判，不過因提出700萬的和解金不被男大生母親接受，今天二審宣判，張因涉嫌殺人未遂、強制等罪，維持判刑9年，李、陳則被認定涉犯傷害非重傷害罪，改判3年徒刑。

宋姓男大生前年開車行經台中西屯時，與當時開瑪莎拉蒂的張敦量發生車禍，張夥同友人李韋霖、陳勁豪涉嫌毆打男大生成傷住進加護病房。台中地院在今年3月初審結，認定張犯殺人未遂等罪，判刑9年，另依傷害致重傷等罪各判李、陳4月8月徒刑，全案上訴二審。

台中高分院審理時，在法院調解下，張男父親願意以700萬進行賠償，不過因雙方對於金額認知仍有落差，導致和解破裂。

二審開庭時，張敦量的委任律師，當庭申請勘驗兩段影片，一段是宋生去年6月開庭時，接受媒體採訪的影片；另一段則是宋生步出健身房，與朋友有說有笑的影片，證明經過治療後，宋生已可獨立行走，過程中不需人攙扶，不構成「重傷害」要件，主張一審認定有違誤，請求從輕量刑；此舉讓宋母認為張男律師耍手段、跟拍，毫無悔意，要求重判。

李韋霖、陳勁豪4年8個月改判3年徒刑

台中高分院今天進行宣判，仍認定張敦量對宋生犯殺人未遂、強制等罪，判刑8年6月，另外涉嫌對宋生車內4名友人犯強制罪，合併執行9年。

另外李韋霖、陳勁豪部分，一審被認定對宋生涉犯重傷害罪，二審改認定是傷害罪，改判2年6月，二人也涉對宋生車內4名友人強制罪，合併執行3年，比一審4年8月徒刑，大幅減輕。

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