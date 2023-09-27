「罔腰」高調分分合合 「阿猴」痛駡：她被渣男拐上床

網紅罔腰2021年9月復合前男友阿猴，3個月後感情又生變，阿猴發文痛駡被判拘10天。（翻攝罔腰IG）

2023/09/27 09:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在IG有21萬粉絲的網紅「罔腰」2年前與男友「阿猴」（楊曜宇）分手後，又高調宣布復合，結果兩人交往不到3個月，「阿猴」透過IG動態貼文，連發22則留言痛駡胡姓男子「渣到最高點」，胡不滿提告，「阿猴」辯稱是不滿罔腰被「拐上床」才會發文，仍被法官依散布文字誹謗罪判拘役10日，得易科罰金。

判決指出，2021年3月，罔腰與男友阿猴（楊曜宇）分手後，兩人依舊維持同居狀態，依舊會不時在IG發出甜蜜合照，許多網友懷疑他們是否早已復合；同年9月20日，罔腰高調宣布她跟阿猴決定在一起，網友們也紛紛送上祝福；罔腰公布復合後不久，也在IG寫下「紀錄有男友的一天」、「好想楊先生」等文字，並在IG將自己的感情狀態改為「穩定交往中」，顯現出兩人感情相當甜蜜。

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不過，同年12月15日，兩人感情疑再度生變，楊男透過自己有1萬7千名粉絲追蹤的IG帳號，痛駡另名擁有2萬粉絲的胡姓直播主，還連發22則貼文，直指胡男「一看就知道胡在操控罔腰啊，罔腰是白癡嗎」、「直播界王力宏嗎？性成癮加自戀型人格，這男的夠噁心」、「金馬最佳渣男、女主角非你們莫屬，記得一起領獎」等，胡男得知此事後報警提告。

高雄地院審理時，楊男坦承發文，但辯稱胡男為人不正，誘拐罔腰上床，他說的都是事實，沒有妨害胡男名譽；但法官認為，就算楊男說的內容都是真的，但這些事都是個人私德與公眾利益無關，且他指摘胡男為「噁男、爛人、渣男、直播界王力宏、瘋狗」，已損及胡男名譽，因此依散布文字誹謗罪判拘役10日，得易科罰金，可上訴。

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