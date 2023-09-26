女直播主豪宅遭劫400萬財物 閨蜜勾結男友犯案GG了
〔記者王俊忠／台南報導〕男子許育滕涉於今年6月間潛入台南市區某豪宅18樓住宅，持刀與空氣槍挾持吳姓女直播主，搜刮大批財物與現金，逃離時被大樓保全發現丟包贓物。警方隔天在桃園逮獲許嫌並查出吳女閨蜜鍾女與許男設局犯案。台南地院依共同侵入住宅強盜罪判鍾女7年10月徒刑、許男7年6月徒刑。
判決指出，許男與鍾女是男女朋友，鍾女與從事直播、經濟能力頗佳的吳姓女子是閨蜜好友關係，鍾女知悉吳女住家環境與經濟狀況。許男因向鍾女借款20萬元及另欠他人債務，需錢孔急，兩人設局洗劫吳女住家財物。許與鍾利用吳女的女兒保母請假，吳委託鍾女到她住家幫忙照顧女兒，鍾先拍攝吳女住家環境照片傳送給許男。
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鍾女於2023年6月15日晚間，在台南市中西區金華路附近，盜拷貝吳女住家磁扣交給許男。許於隔天（16日）下午近2點許，從吳女住家大樓停車場出入口進入，他拿磁扣搭乘電梯至18樓逃生樓梯間，等女友打開吳女住家大門。
鍾女佯裝訂購外送、出門取餐返回，打開住家大門，許嫌戴頭套、鴨舌帽並帶1把空氣槍（經鑑定無殺傷力）及尖刀1支侵入吳女住處，他先假意將鍾女推倒在地、再徒手毆打吳女，壓制吳女在地。
許嫌拿空氣槍與尖刀指向吳女、脅迫吳配合，否則會對吳的女兒不利，接著以自備束帶捆綁吳女雙手，造成吳女頭、臉、鼻、下巴、背部與雙手腕擦挫傷。許並帶吳女到住處的樓中樓上層，拿取名牌包15個（市值約200萬元）、名錶5只（市值約200萬元）、賓士車鑰匙1個放入自備的大提袋內，並搜刮1萬多元現金，許嫌得手後再將吳女雙腳及鍾女雙手、雙腳以束帶捆綁，循原路下樓離去。
2女掙脫後打電話通知管理室並報警，保全人員發現從後追逐許嫌，許把裝有財物的大提袋丟棄在巷弄內，被保全人員取回，僅1萬元遭許拿走。員警獲報後到場處理，調查發現疑是鍾女勾結外鬼犯案，暗中不動聲色、循線於案發隔天拘提許男、鍾女這對 鴛鴦盜到案，經檢方起訴、法院判決，此案還可上訴二審。