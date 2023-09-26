女直播主豪宅遭劫400萬財物 閨蜜勾結男友犯案GG了

男子許育滕涉拿大提袋到吳姓女直播主的台南豪宅住家洗劫約四百萬元財物。（資料照，警方提供）

2023/09/26 18:45

〔記者王俊忠／台南報導〕男子許育滕涉於今年6月間潛入台南市區某豪宅18樓住宅，持刀與空氣槍挾持吳姓女直播主，搜刮大批財物與現金，逃離時被大樓保全發現丟包贓物。警方隔天在桃園逮獲許嫌並查出吳女閨蜜鍾女與許男設局犯案。台南地院依共同侵入住宅強盜罪判鍾女7年10月徒刑、許男7年6月徒刑。

判決指出，許男與鍾女是男女朋友，鍾女與從事直播、經濟能力頗佳的吳姓女子是閨蜜好友關係，鍾女知悉吳女住家環境與經濟狀況。許男因向鍾女借款20萬元及另欠他人債務，需錢孔急，兩人設局洗劫吳女住家財物。許與鍾利用吳女的女兒保母請假，吳委託鍾女到她住家幫忙照顧女兒，鍾先拍攝吳女住家環境照片傳送給許男。

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鍾女於2023年6月15日晚間，在台南市中西區金華路附近，盜拷貝吳女住家磁扣交給許男。許於隔天（16日）下午近2點許，從吳女住家大樓停車場出入口進入，他拿磁扣搭乘電梯至18樓逃生樓梯間，等女友打開吳女住家大門。

鍾女佯裝訂購外送、出門取餐返回，打開住家大門，許嫌戴頭套、鴨舌帽並帶1把空氣槍（經鑑定無殺傷力）及尖刀1支侵入吳女住處，他先假意將鍾女推倒在地、再徒手毆打吳女，壓制吳女在地。

許嫌拿空氣槍與尖刀指向吳女、脅迫吳配合，否則會對吳的女兒不利，接著以自備束帶捆綁吳女雙手，造成吳女頭、臉、鼻、下巴、背部與雙手腕擦挫傷。許並帶吳女到住處的樓中樓上層，拿取名牌包15個（市值約200萬元）、名錶5只（市值約200萬元）、賓士車鑰匙1個放入自備的大提袋內，並搜刮1萬多元現金，許嫌得手後再將吳女雙腳及鍾女雙手、雙腳以束帶捆綁，循原路下樓離去。

2女掙脫後打電話通知管理室並報警，保全人員發現從後追逐許嫌，許把裝有財物的大提袋丟棄在巷弄內，被保全人員取回，僅1萬元遭許拿走。員警獲報後到場處理，調查發現疑是鍾女勾結外鬼犯案，暗中不動聲色、循線於案發隔天拘提許男、鍾女這對 鴛鴦盜到案，經檢方起訴、法院判決，此案還可上訴二審。

警方逮捕設局洗劫直播主閨蜜財物的鍾姓女子。（資料照，警方提供）

警方逮捕設局洗劫吳姓女直播主豪宅財物的男子許育滕（蹲者）。（資料照，警方提供）

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