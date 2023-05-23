闖民宅刀架女脖子勒索20萬 牆上血跡露餡重判

林男蒙面闖入民宅洗劫，卻因留下血跡成證物，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2023/05/23 22:25

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東林姓男子蒙面潛入民宅，涉嫌持刀架在女屋主脖子勒索20萬元，得逞1萬8千元後，翻牆離去時留下血跡，被高等法院高雄分院依攜帶兇器侵入住宅強盜罪，重判有期徒刑7年半。

判決書指出，2017年9月18日下午，林男潛入屏東縣枋寮鄉民宅庭院躲藏後，趁葉女返家煮麵時，自後方尾隨進入廚房，一手掐住她脖子，一手持菜刀架在脖子，涉嫌勒索恫稱：「20萬拿來，不然我就要妳死」等語，雙方拉扯、掙扎中，撞倒放在廚房電風扇均受傷，葉女臉部還被劃傷2處。

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林隨後取出電線、膠帶及口罩等物，綑綁葉女手腳，再以膠帶封住嘴巴並戴上口罩，搜刮她皮包內現金1萬8千，因不滿20萬元，要求她湊足，葉女為求脫身，謊稱會再去領款，並會依照指示，把錢放在信箱中或圍牆上，讓他自行取走。

林聽聞後乃翻牆離去時，卻留下血跡。枋寮分局接獲報案，採集DNA送驗、清查，後來林男另因盜竊案落網，經比對DNA符合，仍依強盜罪嫌移送屏東地檢署。

林嫌應訊指稱，根本不認識葉女，也未去過她家，案發當時都在高雄、林口就醫，不能僅憑DNA判他罪。

一、二審調查，據林病歷表，認定案發前後他在新竹、屏東來回移動外，鞋帶、電線表面微物送驗，及電風扇、圍牆上的血跡，經比對DNA證實林無誤，判處徒刑7年6月，可上訴。

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