台中公車未禮讓行人挨轟 警︰若違規屬實開單告發

圖中公車未禮讓行人，被民眾行車紀錄器拍下。（擷自「記者爆料網」）

2023/09/26 16:32

〔記者許國楨／台中報導〕「台中公車又調皮了！」有民眾日前開車行經台中市西屯區一處路口，發現1輛要轉彎公車未禮讓行人，將行車紀錄器影像PO網並留言表示，真的是狠狠打臉之前台中各公車業者的聯合宣誓；轄區警方今天表示，已接獲檢舉，將檢視影片內容，若違規屬實，將依道交條例開單告發。

依照行車紀錄片影像顯示，拍下影片時間是9月21日下午5時許，地點在台灣大道與惠來路口，民眾以「台中公車又調皮了，差點撞上斑馬線上的行人」為標題並留言表示，「路口都有義交指揮也比手勢了，要轉也要再次做足確認才轉吧，台中公車撞死人的新聞還未滿一年耶，義交沒吹哨子其他機車沒按喇叭。」

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「我看就撞上去讓台中公車又上新聞版面了，真的是狠狠打臉之前台中各公車業者聯合的宣誓」，據了解，台中市去年底發生母嬰在斑馬線上遭公車輾斃事故，台中市交通局因而啟動路口公車轉向大稽查，並在今年一月中旬號召全市3大公車公會及17家公車業者，宣誓「路口停看行」落實公車禮讓行人。

對此第六分局今天表示，已接獲檢舉，將根據影像認定是否違反道交條例，若確實違規將製單告發，依道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，可處1200元以上6000元以下罰鍰、違規記點3點，並接受道安講習。

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