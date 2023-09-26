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南投同一路段違停驚見5警察單位開單 民酸:被當搶績效金雞母？

南投縣南投市民投訴指同在南投市南崗2路人行道違停，觸犯的法條也都一樣，為何舉發單位不一致？圖中罰單標示係由南投分局名間分駐所開出的。（記者謝介裕翻攝）

南投縣南投市民投訴指同在南投市南崗2路人行道違停，觸犯的法條也都一樣，為何舉發單位不一致？圖中罰單標示係由南投分局名間分駐所開出的。（記者謝介裕翻攝）

2023/09/26 10:26

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市南崗2路人行道幾乎與車道同樣寬度的特殊設計，致人行道遭違停情況迭起，而被警方列為交通治理的重要路段，惟民眾投訴表示，近3個月來此同一路段，收到舉發開罰的警察單位竟多達5個，令民眾不解又酸言酸語地想問，難不成該路段已成為警方爭搶績效的金雞母？惟遭警方嚴正駁斥。

南崗2路除可銜接國道3號南投交流道外，更是南崗工業區對外聯繫要道，每天車流量繁多，最近有民眾將被開的罰單po上網路社群，指自己也知道將車輛違規停在人行道是不對的，但目前房價居高不下，並非人人買得起豪宅，有的人因住家騎樓腹地不夠寬敞，致停在騎樓的轎車後輪稍有不慎便可能壓到人行道邊緣，希望針對此非刻意違停的情況，警方在律法之下也能顧及情理從寬論處。

然而，地方民眾說，據其所知，南崗2路應是南投分局半山派出所管轄的權責轄區，為何收到的罰單還有縣警局交通隊及南投分局南投派出所，以及位於名間鄉的新佳派出所及名間分駐所等4個單位？難不成將他們當成金雞母?藉由交通整頓之名滿足各單位績效需求？

針對民眾心聲，南投縣警察局交通隊及南投分局十分重視，並指出，這與電腦系統程式設計有關，誠如民眾申請攀登玉山夜宿總量管制的排雲山莊一樣，經電腦隨機篩選，中籤者才能取得許可入園攀登，目前警方針對交通違規線上檢舉案件，便是依此模式辦理，也是同一路段違規出現上述不同單位開單的主因，並再度強調，絕非派出所、分駐所之間跨轄越區搶績效。

南投縣警察局交通隊進一步表示，維護秩序井然的交通是警方的職責，且不會厚此薄彼，而是將全縣車流量較多且易肇事路段，均列入整治的重點，不是只針對南崗2路，同時發現目前人行道上最常見的違停樣態，計有車頭前懸突出占用人行道、車尾突出占用人行道、人行道騎車臨停、逆向停、車身一半占用人行道等5種，提醒民眾只要遵守交通規則，便無須擔憂被檢舉開單。

南投縣南投市民投訴指同在南投市南崗2路人行道違停，觸犯的法條也都一樣，為何舉發單位不一致？上圖罰單標示係由交通警察隊開出的，下圖則是南投分局新佳派出所。（記者謝介裕翻攝）

南投縣南投市民投訴指同在南投市南崗2路人行道違停，觸犯的法條也都一樣，為何舉發單位不一致？上圖罰單標示係由交通警察隊開出的，下圖則是南投分局新佳派出所。（記者謝介裕翻攝）

南投縣南投市南崗2路商家林立，且人行道十分寬敞，民眾稍有不慎即可能涉及違停而被檢舉開單，值得注意。（記者謝介裕攝）

南投縣南投市南崗2路商家林立，且人行道十分寬敞，民眾稍有不慎即可能涉及違停而被檢舉開單，值得注意。（記者謝介裕攝）

南投縣南投市南崗2路商家林立，其中人行道與車道幾乎同寬的設計，更是一大特色，但也因違停案件頻傳而受外界關注。（記者謝介裕攝）

南投縣南投市南崗2路商家林立，其中人行道與車道幾乎同寬的設計，更是一大特色，但也因違停案件頻傳而受外界關注。（記者謝介裕攝）

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