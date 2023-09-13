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南投違停8樣態案件激增 5鄉鎮市3個月被開單15658件

南投警方在街頭進行交通安全宣導。（記者謝介裕攝）

南投警方在街頭進行交通安全宣導。（記者謝介裕攝）

2023/09/13 09:54

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣6至8月民眾違規停車被檢舉告發的案件激增，且集中在5大鄉鎮市，合計15658件，較去年同期增加3852件，警方進一步分析後，特別將常見的8種違規停車樣態彙整成宣導單，並列為加強交通安全宣導的重點，呼籲民眾千萬不要心存僥倖，減少交通事故發生。

南投縣警察局交通隊指出，南投共有13鄉鎮市，其中南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮及名間鄉等人口數前5名的鄉鎮市，汽機車違規亂停的現象，遠較其他8鄉鎮嚴重，同時也是造成市區交通紊亂、打結的癥結所在，遂予以列入交通整治的優先項目。

從6月1日起至8月31日止，南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮及名間鄉等5鄉鎮市，因人行道停車、車頭前懸突出占用人行道、車尾突出占用人行道、人行道騎車臨停、逆向停、車身一半占用人行道、交岔路口停車、車輛斜停等8種違規停車樣態，而被開出的告發單，依序為9955件、2099件、996件、368件及2240件，合計15658件，較去年同期的11806件增加3852件，依道路交通管理處罰條例規定，可處300元至1200元不等的罰款。

南投縣警察局交通隊目前已將上述8種違規停車樣態，印製成「鄉親啊！車毋湯安餒停」的宣導單，請各分局、派出所深入各社區宣導，期盼民眾能建立更正確的交通觀念，除了避免自己被開單造成荷包失血外，進而為改善交通亂象盡分心力。

南投警方深入社區進行交通安全宣導。（記者謝介裕攝）

南投警方深入社區進行交通安全宣導。（記者謝介裕攝）

南投警方將常見的8種違規停車樣態製成宣導單，提醒民眾遵守交通規則，以免受罰。（記者謝介裕攝）

南投警方將常見的8種違規停車樣態製成宣導單，提醒民眾遵守交通規則，以免受罰。（記者謝介裕攝）

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