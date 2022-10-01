違停吃15紅單喊冤「其他車都沒被檢舉」 求撤銷被打臉

羅男將自家2輛汽車分別停放在住家騎樓前及附近工地前，被接續檢舉，吃上15張違規停車罰單，共被裁罰9900元。（記者彭健禮翻攝）

2022/10/01 18:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣羅姓男子將自家2輛車停放在住家騎樓前及附近工地前，被接續檢舉，吃15張違規停車罰單，共被裁罰9900元。羅男提行政訴訟喊冤說，其他車都未被檢舉，是遭人惡意檢舉，且多次是在深夜、凌晨，未嚴重危害交通安全秩序，處分應撤銷。不過，法官認為，交通違規檢舉是民眾的自由意志，且經調查，羅男2車違規停放人行道的事實明確，裁罰依法有據，駁回羅男之訴。

今年1月底到3月初，羅男停在住家騎樓前及附近工地前的2輛車，接續被檢舉15次違停，其中8次檢舉時間在深夜10點到凌晨4點之間。羅男喊冤是遭人惡意檢舉，且認為停車處未嚴重危害交通安全秩序，應裁量不予舉發，聲明處分撤銷。

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不過，法官依據公路總局回函說明，羅男停車處屬於人行道範圍，羅男已有臨時停車、停車的客觀違規行為，雖多次違規行為在深夜、凌晨，但法官認為，均有妨礙行人通行，監理單位裁罰適法。

另外，對於羅男主張檢舉民眾僅檢舉他的車，是挾怨報復，法官認為，檢舉民眾選擇檢舉何交通違規行為，係屬其自由意志；羅男的2輛車既有違規行為，自不得以其他車輛沒有被檢舉，而認為舉發有何不當之處。

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