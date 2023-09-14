20分鐘被檢舉2次！車主嘆1隻牛剝2層皮 警︰第2張撤單

草屯鎮有民眾接獲民眾檢舉的違規人行道臨時停車罰單，違規時間是7月13日上午6時49分，不只要罰款600元還要記點1次。（記者陳鳳麗翻攝）

2023/09/14 08:48

〔記者陳鳳麗／南投報導〕檢舉達人早起巡邏！有南投草屯鎮民20分鐘內被拍照上網，及電話報案檢舉違停，車主說，自知違停不對，但20分鐘被開2張罰單，感覺是「1隻牛被剝2層皮」。草屯警方表示，同車同地違規停車開罰，須相隔2小時以上，因此會撤銷第2張罰單。

今年6月30日《道路交通管理處罰條例》34條條文修正案實施，恢復及增加13項民眾可檢舉項目，民眾上「交通違規檢舉專區」檢舉，或是打電話檢舉，由派出所員警到現場取締開單件數激增，南投市中興新村出現民眾停在自家騎樓的汽車，車牌都蓋布條防檢舉的怪現象，引發民眾熱議。

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住在草屯鎮太平路的鎮民，接獲違規停車罰單，指有民眾檢舉在人行道臨時停車，違反道路交通管理處罰條例第55條第1項第1款規定，除罰鍰600元，還要記點1次，該鎮民發現被檢舉拍照是7月13日上午6時49分，而與上週已繳罰款的另一張違停罰單比對下，才發現是同車同日同地點，只是上張罰單拍照時間是上午7時9分，也就是才相隔20分鐘被檢舉兩次。

這名鎮民表示，被檢舉當天，汽車停在草屯住家門外的人行道上，自知違規停車不對，收到第一張罰單後就去繳，隔不到2週再收到紅單，開罰時間比上一張罰單早了20分鐘，只是兩張罰單檢舉方式不同，這張是檢舉達人拍照上網檢舉，上一張則是有人打110電話檢舉，由派出所警員到場拍照，不知檢舉是否為同一人，感覺是「1隻牛被剝2層皮」。

草屯警分局則說，接獲該民眾詢問後，經查確為同車同日同地點違規停車，兩張檢舉違規時間相距20分鐘。而依道路交通管理處罰條例第85條之1規定，汽車駕駛人違規停車，逾2小時未將車輛移置，得連續連續舉發，換言之，2小時內不得連續舉發，因此該民眾20分鐘內被舉發2次，第2張罰單可撤銷。

已繳完罰款的罰單所附照片，被拍照開罰時間時間與第二張罰單僅相距20分鐘，哀嘆「1隻牛被剝2層皮」。（記者陳鳳麗翻攝）

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