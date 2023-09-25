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見前女友床上躺男人醋勁大發 男子打死情敵判刑定讞

男子吳育安醋勁大發，痛毆王姓情敵導致死亡。圖為最高法院外觀。（資料照）

男子吳育安醋勁大發，痛毆王姓情敵導致死亡。圖為最高法院外觀。（資料照）

2023/09/25 11:57

〔記者溫于德／台北報導〕南投縣男子吳育安，去年赴前女友的住處見王男躺在床上，一時醋勁大發，對王男拳打腳踢20多分鐘，期間持鈍器重擊王男頭部導致死亡。最高法院維持二審見解，考量吳男無意殺害王男且已賠償死者父母，依傷害致人於死罪判刑9年6月定讞。

去年春節前夕也就是1月28日的清晨6時許，吳男到交往1個月就分手的前女租屋處，見同時在追求前女友的王男，躺在床上睡覺，決定出手傷人。

身材壯碩的吳男大聲喚醒中等身材的王男，兩人發生爭執，吳男先對王男一陣拳打腳踢，再持直徑約3公分的圓形鈍器猛擊王男頭部；過程中，女子在旁不斷阻止稱：「他（指王男）已經快不行了，不要再打了」，吳男仍持續毆打，直到王男昏迷。

後來，吳男把昏迷的王男抱到樓下騎樓，女子叫來救護車將王男送醫，王男仍因顱內出血等嚴重傷勢死亡。

一審南投地院審理時，吳男辯稱當下喝醉，不知為何一直爆打王男，但他承認徒手毆打，否認持鈍物重擊頭部；合議庭指吳男與王男互不相識，彼此無仇恨，竟將之毆打殺害，且未與死者家屬和解，依殺人罪判刑12年8月。

吳男上訴，否認有殺害王男之意。二審台中高分院說明，依相關證據可知，吳男犯後立即把王男移至騎樓，也請女子叫救護車，可見無意殺害王男，並審酌他已賠償死者父母等情，改依傷害致人於死罪判刑9年6月；最高法院駁回上訴定讞。

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