醋夫勒斃妻再刺情敵失手被起訴殺人重罪 新北地院裁定續押

周男懷疑60歲張姓妻子與林姓男常客過從甚密，懷疑她出軌，竟憤而勒死張女。（檔案照）

2022/09/02 21:23

〔記者錢利忠／台北報導〕新北市周姓日本料理店老闆懷疑張姓妻子出軌林姓男常客，竟拿毛巾勒死妻子，伴屍9小時後，再直奔林男公司樓下，持生魚片刀刺殺林男未遂，事後他自首殺妻，新北地檢署上月底依殺人及殺人未遂罪起訴周男，建請法院從重量刑；此案今天移審新北地院後，檢方依有再犯、逃亡及串證之虞，建請法院續將在押中的周男予以裁押獲准。

檢警調查，今年7月8日凌晨12時許，周男懷疑張女與54歲林姓常客有曖昧，竟趁張女服用安眠藥熟睡之際，把她活活勒死，隨後走到客廳呆坐、睡覺，直到早上7時許，他還拿張女的手機傳早安圖給親友當作掩飾。

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同日9時許，周男又到林男的公司樓下，打電話要林男下樓談判，隨即持刀捅刺林男腹部，雙方近身糾纏，林男身中多刀，事發後不久，周男即投案、自首殺妻，但否認有殺害林男犯意，辯稱只是要教訓對方。

檢方調查，周男當時是用雙手用力往林男的腹部捅刺，加上他當日凌晨因認為張女與林男有不當往來而殺妻，可見他主觀上亦有殺害林男的犯意。

針對周男自首殺妻的部分，檢方建請法院依法就其自首部分減輕其刑，但他僅因主觀上認為張女與林男有不當往來就犯案，欠缺對生命的尊重，惡性重大，仍建請從重量刑。

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