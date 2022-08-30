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    首頁　>　社會

    樓板噪音結怨 女持菜刀下樓理論反遭鄰男用水果刀刺死

    桃園市陳姓婦人因樓板噪音和樓下住戶洪慶明爭吵，她持菜刀下樓理論反遭洪男刺死，高等法院維持一審刑度，今依殺人罪判洪男12年8月徒刑，還可上訴。（記者楊國文攝）

    桃園市陳姓婦人因樓板噪音和樓下住戶洪慶明爭吵，她持菜刀下樓理論反遭洪男刺死，高等法院維持一審刑度，今依殺人罪判洪男12年8月徒刑，還可上訴。（記者楊國文攝）

    2022/08/30 11:35

    〔記者楊國文／台北報導〕桃園市某社區大樓7樓住戶陳姓婦人，因為樓板噪音與6樓住戶洪慶明結怨，去年10月下午陳婦拿著菜刀要到6樓找洪男理論，卻遭他以水果刀刺入左背部，傷重致死，桃園地院依殺人罪判洪男12年8月，上訴後，高等法院今駁回上訴，還可上訴。

    判決指出，去年10月17日下午1時45分，桃園龜山區某社區大樓，7樓住戶陳婦與酒後的6樓洪男住戶因樓地板噪音發生激烈口角，陳婦竟持菜刀下樓與洪男理論，洪男開門見陳婦持菜刀前來理論，洪男不服輸，先持家中木椅朝外丟擲，再返回家中持水果刀打開家門，和陳婦在電梯間理論。

    陳婦和洪男爭執不下，就在6樓電梯間發生流血衝突，陳男持水果刀刺入陳婦左背部等處，造成陳女背部多處刀傷，傷重不支倒地。陳婦兒子聞聲後下樓發現回家拿棍下樓時，洪男見狀躲回住處，打電報報警，陳女雖被緊急送醫仍不治。

    警方將洪男逮捕到案，洪男坦承水果刀將陳婦殺害，但否認殺人，辯稱當時是陳婦持菜刀前來理論，他是基於一時義憤才拿水果刀回擊，此案是義憤殺人。律師則指稱，當時2人在案發前在陽台即發生爭吵，又看見陳婦持菜刀前來，心情更加氣憤，本案應適用義憤殺人。

    桃園地院審理認為，洪男涉獲殺人罪，但考量他符合自首規定，給予減刑，判他12年8月。洪男不服判決，上訴高等法院。

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