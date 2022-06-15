衝花蓮狠砍死債主 新北男收押禁見

新北蔡男到花蓮殺害債主，被收押禁見。（新城警分局提供）

2022/06/15 17:01

〔記者王錦義／花蓮報導〕新北市57歲男子蔡穎徽的妻子抵押地契，向林姓男子借100多萬元，但無力償還，蔡嫌眼見抵押的土地保不住，11日跑到花蓮殺害林男，還進屋翻箱倒櫃，想找回借據及地契未果，變裝、剃光頭跑到台北市士林區私人宮廟躲藏，仍被逮捕，花蓮地檢署複訊後向法院聲請羈押禁見，今午（15日）獲准。

花蓮地檢署指出，檢察官卓浚民指揮新城警分局偵辦在花蓮縣秀林鄉發生的殺人案件，13日晚間在台北士林拘提被告蔡穎徽到案，檢察官訊問認為，被告所犯刑法第271條第1項殺人罪嫌重大，為最輕本刑10年以上有期徒刑的重罪，且被告有逃亡及湮滅證據事實，有羈押原因及必要性，昨天深夜向花蓮地院聲請羈押禁見，今午獲法院裁定核准。

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檢警調查，被害人林姓男子從事小額放款工作，與蔡嫌是多年友人，林男借上百萬元給蔡妻簡姓婦人，簡婦拿新北烏來原保地抵押，還款期限將屆卻還不出錢，林男頻頻催債，蔡嫌擔心林男會依約定變更原保地所有權而起殺機。

蔡穎徽仔細規劃殺人過程，11日凌晨1點多從台北搭火車到宜蘭羅東，轉乘計程車到死者位於花蓮縣秀林鄉民有部落的住處附近，走到死者住處埋伏，清晨6點40分見林男同居女友出門才下手，從背後狠砍10多刀，林男抵抗時左手掌、右手4根手指都被砍斷，身上多處刀傷，當場死亡。

蔡穎徽殺人後，入屋翻箱倒櫃要找妻子的地契跟借據，但還沒找到，就被返家林女撞見，林女見蔡嫌全身是血、手持長刀，嚇得拔腿狂奔，到住家附近的新城警分局報警，林男趁隙變裝，騎被害人的機車到相隔約300公尺遠的沙灘棄置，故布疑陣，凶器則丟入大海。

蔡嫌逃到台北士林一間私人神壇藏匿，剃髮、關手機躲避偵緝，逃亡過程中不斷變裝，隱匿行蹤，仍被花蓮檢警掌握，13日晚間7點多持檢察官核發的拘票在台北逮人；蔡妻昨天也主動到案協助釐清案情，檢方持續指揮新城分局深入釐清案情，查明真相。

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