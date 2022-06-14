花蓮多刀砍死債主棄屍逃逸 凶嫌剃頭變裝躲台北宮廟被逮

蔡嫌犯案後手機關機，並躲藏在台北市士林區某處宮廟，還將頭髮全部剃光躲避警方追查。（記者王峻祺翻攝）

2022/06/14 11:50

〔記者王峻祺／花蓮報導〕從事小額放款的花蓮64歲林姓男子，因與57歲蔡姓兇嫌及其妻子有100多萬元的債務糾紛而慘遭殺害，蔡嫌11日行兇後變裝逃逸到台北士林躲藏，警方循線追緝，昨晚將他拘提到案，蔡男坦承犯行，今天偵訊後依殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

新城警分局副分局長張思親說，調閱案發現場附近監視器，發現兇嫌左眼有顆淚痣、疑中風走路不穩，在清查死者交友狀況及現場跡證後，找到與死者有借貸關係的蔡男，身形樣貌全數吻合，追查得知蔡男與其妻子曾向林男借貸大筆金額。

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他說，蔡嫌犯案後手機關機，並躲藏在台北市士林區某處宮廟，還將頭髮全部剃光躲避追查，專案小組成員13日晚間7時至士林將他逮捕，比對DNA後與遺留現場跡證符合，落網時蔡嫌一度否認犯行，經偵訊突破心房才坦承殺人。

警方調查，蔡嫌與其簡姓妻子曾向林男借貸100多萬元，並抵押地契，疑似不堪長期經濟負荷動起殺機，得知林男10日要從台北回花蓮後預謀犯案，11日凌晨搭火車至羅東，再轉乘計程車至新城，徒步到死者住處附近，4點多開始埋伏，趁林男一早洗車時持刀砍殺，還至屋內翻箱倒櫃，想要找回借據及地契。

案發當時，林男蹲在家門前洗車，蔡嫌從後方靠近，手持30多公分長刀，劈砍林男後腦，死者被攻擊後用手阻擋，致雙手遭砍斷，兇嫌再往胸、腹、背多處劈砍，致人於死意圖明顯，行凶後把死者拖到附近菜園，用洗車水沖洗現場；林男因住屋處位在部落附近海堤，相當偏僻，蔡嫌行凶後立即變裝逃逸，並將犯案用的手套及裝有血衣、血褲的行李箱棄置草叢。

同居人林女散步返家時恰巧撞見滿身是血的蔡嫌，一度對看3至5秒，驚覺有異後，轉身拔腿狂奔到800公尺外的警局報案，逃過一劫。

警消到場發現，林男陳屍屋外菜園，全身共計10多處刀傷、鈍器傷，其中頭部傷勢最嚴重；蔡嫌則換裝騎乘死者機車逃逸，並將車輛丟棄於300公尺外沙灘逃回台北。

蔡嫌行兇時戴口罩及毛帽，隨後將血衣丟棄變裝逃逸。（記者王峻祺翻攝）

蔡嫌用來裝犯案血衣的行李箱。（記者王錦義攝）

林男蹲在家門前洗車，蔡嫌（左下）從後方靠近，手持30多公分長刀，劈砍林男後腦及身體多處致死後，再騎乘死者機車逃逸。（記者王峻祺翻攝）

蔡嫌11日行兇後變裝逃逸到台北士林躲藏，警方循線追緝，昨晚將他拘提到案，蔡男坦承犯行，今天偵訊後依殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。 （記者王峻祺翻攝）

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