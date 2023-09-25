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無良工人賺外快 大量廢棄物丟陽明山巴拉卡公路邊坡

保七總隊第四大隊會同巡山員、環保單位人員前往現場稽查。（記者王冠仁翻攝）

保七總隊第四大隊會同巡山員、環保單位人員前往現場稽查。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/25 11:00

〔記者王冠仁／台北報導〕29歲謝姓男子平時以打零工為生，他某次在工地發現清運廢棄物的費用頗高，居然動起歪腦筋，他自己也跑去向其他工地聲稱可以用每車1萬5千元的價碼幫忙清運廢棄物，再將廢棄物載往陽明山巴拉卡公路邊坡丟棄，把國家公園當作垃圾場。保七總隊第四大隊獲報追查循線鎖定謝，在今天將他依違反廢棄物清理法函送檢方。

保七總隊第四大隊在今年初接獲陽明山國家公園管理處巡山員通報，巡山員發現巴拉卡公路邊坡忽然出現大批廢棄物。警方會同巡山員、環保單位人員前往現場查看，發現廢棄物多為木櫃、廢建材、塑料太空包等營建廢棄物，明顯是遭人惡意棄置。

警方隨即展開追查，但由於棄置地點周邊都是人煙稀少的山道，監視器也不多，再加上確切的棄置時間也不明，因此警方轉而調閱能夠前往陽明山的周邊道路監視器畫面，並耗費大量時間逐一過濾、清查，直到近期才鎖定謝。

謝到案後聲稱，他平時經濟狀況不佳，只是為了賺外快，才會以每車1萬5千元的價格到工地幫忙清運廢棄物。他說自己前後總共倒了3次廢棄物，還以為自己的行為只是倒垃圾、沒什麼大不了。

警方說，謝未領有經主管機關核可的廢棄物清除、處理證明文件，私自載運廢棄物並任意棄置，已涉嫌違反「廢棄物清理法」第41條第1項、第46條第4款相關規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑及得併科1500萬元以下罰金。

保七總隊第四大隊會同巡山員、環保單位人員前往現場稽查。（記者王冠仁翻攝）

保七總隊第四大隊會同巡山員、環保單位人員前往現場稽查。（記者王冠仁翻攝）

保七總隊第四大隊會同巡山員、環保單位人員前往現場稽查。（記者王冠仁翻攝）

保七總隊第四大隊會同巡山員、環保單位人員前往現場稽查。（記者王冠仁翻攝）

陽明山巴拉卡公路邊坡被棄置大量廢棄物。（記者王冠仁翻攝）

陽明山巴拉卡公路邊坡被棄置大量廢棄物。（記者王冠仁翻攝）

陽明山巴拉卡公路邊坡被棄置大量廢棄物。（記者王冠仁翻攝）

陽明山巴拉卡公路邊坡被棄置大量廢棄物。（記者王冠仁翻攝）

陽明山巴拉卡公路邊坡被棄置大量廢棄物。（記者王冠仁翻攝）

陽明山巴拉卡公路邊坡被棄置大量廢棄物。（記者王冠仁翻攝）

陽明山巴拉卡公路邊坡被棄置大量廢棄物。（記者王冠仁翻攝）

陽明山巴拉卡公路邊坡被棄置大量廢棄物。（記者王冠仁翻攝）

陽明山巴拉卡公路邊坡被棄置大量廢棄物。（記者王冠仁翻攝）

陽明山巴拉卡公路邊坡被棄置大量廢棄物。（記者王冠仁翻攝）

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