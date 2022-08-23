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    檢警環農破獲林口非法焚燒廢棄物業者 辦案先籠絡看門「小黑」

    違法業者飼養的小黑狗，曾多次嗅聞稽查人員埋設的監視器。（環保局提供）

    違法業者飼養的小黑狗，曾多次嗅聞稽查人員埋設的監視器。（環保局提供）

    2022/08/23 15:32

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環保局環境稽查重案組月前發現，林口頂福山區疑有違反開挖坑洞、非法燃燒情形，於22日會同警方，由檢察官帶隊指揮搜索頂福山區非法處理廢棄物場址，查獲堆置廢木材混合物及焚燒廢棄物後殘渣等跡證，並現場帶回一名嫌犯並扣押機具，全案將依違反廢棄物清理法偵辦，最高可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。

    環保局表示，稽查重案組人員蒐集情資期間，遇到嫌犯飼養在現場的小黑狗狂吠示警，經稽查人員示好及培養感情後，小黑才不再對稽查人員吠叫，讓稽查人員及警方順利完成任務。

    環保局說明，環保局長時間觀察分析區域空品狀況，若有空品異常即搭配空拍機巡查，發現林口頂福山區疑似因非法燃燒行為，導致偶有空氣品質異常情形，進一步深入追查，頂福山區現場竟遭挖掘了約半個羽球場大的坑洞，深度約有1層樓，內含燃燒後灰燼，且有廢棄物堆置情事，環保局立即通報保七總隊刑警大隊及林口分局，報請新北地檢署成立專案小組偵辦。

    環保局發現，嫌犯於該場區路口設立鐵門，並裝設監視器設備，據以隱藏其於場內非法焚燒廢棄物行為，為完整蒐證其非法棄置及焚燒犯行，經檢察官指示，除空拍機外，重案組同仁翻山越嶺由後方開闢小徑進入場區，於樹叢中裝設監視器，歷經1個多月蒐證，發現其非法棄置廢木材棧板共13車次，並就地放火焚燒，專案小組見事證明確，於昨日進行現場搜索，並扣回犯罪機具及相關證據，全案將依違反廢棄物清理法第46條偵辦。

    環保局稽查重案組監視器錄下業者違法焚燒畫面。（環保局提供）

    環保局稽查重案組監視器錄下業者違法焚燒畫面。（環保局提供）

    違法業者在林口頂福山區挖坑焚燒建材廢棄物。（環保局提供）

    違法業者在林口頂福山區挖坑焚燒建材廢棄物。（環保局提供）

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