涉非法處置廢棄物被起訴 溢豐發出澄清聲明

對於被控涉非法處置廢棄物被台南地檢署起訴，高雄溢豐公司發表7點澄清聲明。（記者王俊忠翻攝）

2022/08/26 09:48

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〔記者王俊忠／台南報導〕對於被控涉以合法掩護非法處理、棄置事業廢棄物，遭到台南地檢署起訴的高雄溢豐公司，今天向本報發出7點澄清聲明。溢豐表示，1、該公司為合法再利用廠商，清運業者將廢木材及廢塑膠載到溢豐公司前都有三聯單給本公司核對，其品項確實屬於R-0701廢木材與R-0201廢塑膠，溢豐未如檢方所述收取非屬R類的廢棄物。

該公司所生產的固體再生燃料（SRF）皆符合經濟部工業局之固體再生燃料製造技術指引與品質規範所規範的標準，故溢豐公司生產之固體再生燃料為合法產品，非檢方所指的廢棄物。

2、其次，該公司所承租的土地為乙種工業用地非農業用地，依乙種工業區之容許使用可以合法放置該公司產品，且公司的產品具有市場價值，非檢方所指的廢棄物。

3、溢豐公司與產品購買業者有購買合約，並有匯款單據可憑，並非如檢方所述協助業者逃漏營業稅。

4、溢豐公司集塵灰送檢結果並無戴奧辛超標問題，檢方指數值超標與事實不符。

5、該公司於今年7月27日由環保署環境督察總隊、育成環保公司實施訪視皆屬正常營業，並無異常；於今年7月28日經濟部工業局委託台灣綠色生產力基金會實施督導查核，亦未對製程與現場物料提出疑慮，明顯證明溢豐公司現場狀況與檢方所述有所不符。

6、溢豐公司從未與檢方所稱長期非法竊占高雄燕巢國有土地棄置廢棄物的楊姓男子合作，亦未配合將廢塑膠、廢木材等一般事業廢棄物載往國有土地棄置。

7、溢豐強調，固體再生燃料為政府推動的政策，該公司配合政府政策、卻遭檢方指控溢豐棄置廢棄物，該公司會窮盡訴訟途徑，藉以捍衛自身清白。

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