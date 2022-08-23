林口頂福山區突現1層樓深大坑 竟是業者違法燒廢棄物

警方空拍機發現林口頂福山區竟遭挖掘坑洞約半個羽球場大小，深度約1層樓。（記者劉慶侯翻攝）

2022/08/23 15:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕警政署保安警察第七總隊，昨（22）日會同新北市環境保護局、農業局及林口分局等單位出動10多名人員，在新北市林口區等3處所同步搜索查緝，當場查獲余姓嫌犯涉嫌挖掘出1個深度約1層樓的坑洞，藉以燃燒廢品，並起出請款單、報價單、合約書等文書資料及自小貨車1部等證物，訊後依法送辦。

保七總隊刑事警察大隊是7月接獲新北市環境保護局通報，指稱新北市林口頂福山區疑似有非法燃燒廢棄物情事，導致空氣品質異常情形。

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保七總隊獲報，立即與新北市環境保護局、農業局及林口分局等單位共組專案小組偵辦，調查發現林口頂福山區竟遭挖掘坑洞約半個羽球場大小，深度約1層樓，且內含有燃燒後之灰燼及廢棄物堆置之情事。

專案小組蒐證，余姓嫌犯在堆置混合營建廢棄物場區路口設立鐵門，並裝設監視器設備，據以隱藏其於場內非法焚燒廢棄物之犯行。

警方為將犯嫌繩之以法，除搭配空拍機蒐證外，專案小組翻山越嶺由後方開闢小徑進入場區，完整蒐證對方非法棄置及焚燒犯行，歷經1個月餘埋伏蒐證，確認犯嫌駕駛車載運非法棄置廢棄物（廢木材棧板）共13車次，並將廢棄物傾倒至坑洞內後，趁傍晚天色昏暗時進行露天焚燒。

警方確認余嫌等行為已違反廢棄物清理法罪嫌，昨日進行突襲，全案經訊問後，將余姓嫌犯移送新北地方檢察署偵辦。

保七總隊表示，土地持有人應善盡土地管理人責任，廢棄物清理業者應依法申請場址、設置合格設備及遵守環保法規，以免涉犯廢棄物清理法，違者可處1年以上5年以下有期徒刑，除刑事追訴外後續仍需付出巨額金錢負擔廢棄物清除費用，實在得不償失。

林口頂福山區竟遭挖掘坑洞約半個羽球場大小，深度約1層樓。（記者劉慶侯翻攝）

警逮捕余嫌涉嫌違法。（記者劉慶侯翻攝）

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