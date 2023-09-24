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台中龍井跌落溝渠死亡老婦人 身分確認了

台中一名楊姓老婦人昨天被發現陳屍在稻田溝渠中，熱心民眾將隨身攜帶物品貼上臉書社團協尋，家屬得知到警局報案確認身分。（擷取自臉書「沙鹿之美」）

台中一名楊姓老婦人昨天被發現陳屍在稻田溝渠中，熱心民眾將隨身攜帶物品貼上臉書社團協尋，家屬得知到警局報案確認身分。（擷取自臉書「沙鹿之美」）

2023/09/24 13:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名老婦人，昨天下午遭民眾發現倒臥龍井區中華路3段附近稻田間的灌溉溝渠中，發現時已經沒有生命跡象，因身上沒證件，一時無法確認身分，有民眾將她手上戴的手錶，還有隨身攜帶的鑰匙、保平安香火袋，貼上臉書社團協尋，家屬看到昨天深夜到派出所報案，確認是住在清水80歲楊姓老婦人，昨天一早就從家裡出門，至於為何會走到這裡？死因為何？檢察官和法醫今天將相驗釐清。

台中市80歲楊姓老婦人，昨天下午3、4點遭民眾發現，倒臥龍井區中華路3段附近稻田田埂旁的灌溉溝渠中，發現時已經沒有呼吸心跳，趕緊向警方報案，員警到場採證，發現老婦人沒有明顯外傷，身上也沒有證件，一時無法確認身分。

警方請附近的里鄰長協助辨識找人，並依據身上攜帶的鑰匙上面的鑰匙店電話，懷疑家住台中清水，不過一時仍無法確認身分，有熱心民眾將老婦人手上戴的手錶，還有隨身攜帶的鑰匙、保平安香火袋照片，貼上「沙鹿之美」等臉書社團，請民眾協尋，家屬得知昨天深夜前往派出所報案，確認是家住清水80歲楊姓婦人。

家屬表示，老婦人每天早上都會走路到住處附近的活動中心運動，昨天因補班家人都外出工作，直到晚間回家沒有發現老婦人在家，才開始找人。因身上沒有明顯外傷，警方懷疑是走在水泥田埂，突然體力不支跌落溝渠，不過因住處走路到陳屍地點有一段距離，且老婦人為何有走進人跡罕至的稻田？檢警今天相驗將進一步釐清。

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