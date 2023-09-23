基泰大直忽視監測數值致25戶鄰宅傾塌 建築師王德生60萬交保

基泰建設的「基泰大直」建案疑因施工不當，導致鄰房塌陷。（資料照）

2023/09/23 06:41

〔記者錢利忠／台北報導〕基泰建設「基泰大直」因施工不當，本月7日造成25戶鄰宅傾毀，台北地檢署懷疑基泰忽視異常數值釀禍，昨首度搜索基泰、建築師事務所、承造商福益營造等10處，今凌晨5時許訊後依偽造文書罪諭令建築師王德生60萬元交保；基泰大直專案副理邱丞鴻、福益營造工地主任張博翔均依違反建築術成規致生公共危險罪，分別以25萬、 10萬元交保。

北檢在昨天股市收盤後，於下午1時30分，指揮廉政署，並出動20餘名檢察事務官，突襲搜索基泰，搜索至晚間7時30分結束，王德生、邱丞鴻、張博翔等3人均以被告身分約談，並傳喚福益營造負責人王明堂等證人。

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本月13日，檢廉向基泰調閱大直建案監測紀錄，職員指稱都在建案現場，當日即以證人身分約談邱丞鴻、張博翔2人；而負責建案監測的儀大公司職員則證稱，事發前多次發出示警工地異常。

檢廉比對北市府移交的各月監測數值及三大技師公會判讀報告，案發前幾乎每月數值都有異常，現場負責人曾密集與儀大公司聯繫，卻未見積極補救，相關對話還出現「老大說這程序還是要走」等可疑字眼。

檢廉發現，今年2月至9月7日事發日止，壁體內傾度管、地面沉陷點、建物沉陷點等，皆有數值異常，9月4日至7日，連續3天數值已達停工標準，7日下午2點，自動化監測系統發出警示聲，基泰仍大規模開挖，終致釀災。檢廉已搜扣監測文件、手機，勘查邱、張等人通聯與對話紀錄，釐清「老大」是誰及責任歸屬。

截稿前無法取得基泰回應，基泰僅透過公開資訊觀測站表示，「本公司配合調查、對財務業務無影響。」

台北地檢署懷疑基泰建設忽視異常數值釀禍，昨首度搜索基泰等處。（記者錢利忠攝）

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