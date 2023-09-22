基泰大直施工毀25鄰宅 廉政署今首度搜索基泰、約談工地負責人

基泰建設的「基泰大直」建案疑因施工不當，導致鄰房塌陷。（資料照）

2023/09/22 16:29

〔記者錢利忠／台北報導〕基泰建設建案「基泰大直」施工造成鄰宅傾毀，台北地檢署交由廉政署北部地區調查組調查；本月13日，檢廉向基泰調閱建案監測文件等資料，結果「不太順利」，廉政署今首度搜索基泰建設，並以犯罪嫌疑人身分，約談基泰派駐於事發工地的邱姓、張姓等2名工地負責人，以及數名證人，稍晚將依公共危險等罪移由北檢複訊。

本月13日，檢廉以證人身分約談基泰大直的承造商「福益營造」1名工地主任及基泰建設1名副理，訊後將2人請回。

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據了解，檢廉根據2名職員的證詞，另比對告發人台北市議員王世堅提供的建案監測資料、台北市政府移交數個月的監測相關文件後，今天首度鎖定基泰發動搜索。

關於受災鄰戶的後續處置，台北市政府宣布，北市大直街94巷1弄1、3、5、7、9號1樓至5樓等2棟共計25戶建築物，因基泰建設建造工程施工不當，受波及損壞，經鑑定已傾頹毀壞不堪使用，並有危害公共安全之虞，近日又頻發生有感地震，擔心建築物再次倒塌造成危害，將依建築法第81條規定於9月25日起，由基泰執行強制拆除程序。

台北地檢署今指揮廉政署搜索基泰，帶回文件。（記者錢利忠攝）

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