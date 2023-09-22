有錢人的任性？悍婦開賓士車違停 衝撞踹警辱罵「他媽的臭要飯」

馬姓婦人企圖駛離賓士車，差點撞到警察。（記者張瑞楨翻攝）

2023/09/22 12:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市60歲馬姓婦人，昨天晚間駕駛黑色賓士車違規停車，中市警局二分局兩名員警擬開罰單時，馬婦情緒失控，辱罵警察是「他媽的臭要飯」，之後又開車企圖衝撞警察，員警拘捕時，她腳踹襲警，導致2名員警手腳多處擦挫傷，至醫院包紮無大礙，全案依妨害公務罪現行犯法辦。

警方身上的密錄器顯示，馬婦駕駛黑色賓士車，違規停在永興街與美德街口交叉路口處，路口處禁止停車，警方正要開罰單時，馬婦現身並企圖開車離去，員警請她出示證件，馬婦拒絕並嗆聲「你直接開（罰單）啊！」、「什麼東西啊」、「不爽」，她試圖駛離現場，差點撞到員警，員警制止時，她歇斯底里辱罵說，「黑白掛勾不要臉」、「我怕你們不成？」

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員警制止她繼續辱罵，且警告馬婦，如果繼續謾罵，以及推擠警察，要依妨害公務罪法辦，馬婦雖下車，卻仍持續大聲辱罵，「你們這群（警察），跟他媽的臭要飯一樣」，員警警告她三次無效，當場將她壓制，依現行犯逮捕。

馬婦被捕時還是持續亂罵，抗拒又腳踹員警，造成二名員警手腳多處擦挫傷，至國軍中清分院包紮後無大礙；全案警訊後，將馬女依妨害公務罪移送台中地檢署偵辦；另外，她駕駛賓士車，違反「道路交通管理處罰條例」的「交叉路口十公尺內臨時停車」，以及「不服稽查取締」，警方也開出兩張罰單，前者可處300至600元罰鍰，後者可處900至1800元罰鍰。

馬婦下車且辱罵警察，「你們這群（警察），跟他媽的臭要飯一樣」。（記者張瑞楨翻攝）

馬婦駕駛黑色賓士車（圖下）違停，員警開罰單時，馬婦（右二）辱罵警「跟他媽的臭要飯一樣」。（記者張瑞楨翻攝自DCARD）

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