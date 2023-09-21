為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

辱罵警察、擁槍自重3天犯7罪行 男子被判刑6年9個月

宜蘭地方法院外觀。（記者許智翔攝）

宜蘭地方法院外觀。（記者許智翔攝）

2023/09/21 10:45

〔記者許智翔／宜蘭報導〕從事不動產買賣的宜蘭賴姓男子，3天內接連犯下違反槍砲彈藥刀械管制條例、汙辱員警及恐嚇等7項罪行。宜蘭地方法院審結，賴男持有槍枝判5年2月，恐嚇危害安全判1年1月，汙辱員警判6月，合併應執行6年9個月徒刑，併科罰金6萬元。

判決書指出，賴男去年12月12日，將自用小客車違規停放路旁，被巡邏羅東警察分局公正派出所沈姓員警舉發，心生不滿而與員警口角，且以三字經等語辱罵沈員。

13日上午，賴男在廖姓男子經營的檳榔攤前發生交通事故，前往羅東分局成功派出所做交通事故筆錄；欲離開時，因不滿另名蔡姓員警規勸正確配戴口罩方法，進而發生口角，並辱罵蔡姓員警「是不是啞巴」。

同日，賴男前往廖男檳榔攤，取出空氣槍恐嚇，使廖男心生害怕。14日下午，開車前往廖老大飲料店，向店員聲稱要找「阿蘭」；店員表示沒有此人時，竟威要讓店家無法開店。

14日凌晨，賴男入住精品旅館，不滿旅館服務，從入住、退房到下午，竟三度恐嚇旅館服務人員，下午離去後，還駕駛小客車折返，取出非制式手槍1支、非制式子彈14顆及制式子彈2顆恐嚇示威，同日，賴男因為停放在騎樓機車遭人移置報警處理，見到場處理員警為沈姓員警時，心生不滿而再次辱罵員警。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
防黑吃黑擁槍自重藏機車 毒販睡夢中驚醒...刑警站床邊
2023/08/28 12:24

防黑吃黑擁槍自重藏機車 毒販睡夢中驚醒...刑警站床邊
高利貸年息576％ 男見警上門飆罵三字經罪加一等
2023/07/14 11:03

高利貸年息576％ 男見警上門飆罵三字經罪加一等

「昂峰惟美」近捷運、享商圈
高鐵台中站婦人抓狂咆哮！襲警揮掌踹踢 3男警壓制送醫
2023/07/12 12:00

高鐵台中站婦人抓狂咆哮！襲警揮掌踹踢 3男警壓制送醫
嘴咬手戳警察還罵「快去死、不要這麼孬」 女子被起訴
2023/05/27 10:48

嘴咬手戳警察還罵「快去死、不要這麼孬」 女子被起訴

挺亞運國手 台新金祭奪金大紅包
怪男戴大象耳穿長裙對路人咆哮揮拳 高雄警噴4次辣椒水制伏
2023/05/26 10:19

怪男戴大象耳穿長裙對路人咆哮揮拳 高雄警噴4次辣椒水制伏
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播