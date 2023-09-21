辱罵警察、擁槍自重3天犯7罪行 男子被判刑6年9個月

宜蘭地方法院外觀。（記者許智翔攝）

2023/09/21 10:45

〔記者許智翔／宜蘭報導〕從事不動產買賣的宜蘭賴姓男子，3天內接連犯下違反槍砲彈藥刀械管制條例、汙辱員警及恐嚇等7項罪行。宜蘭地方法院審結，賴男持有槍枝判5年2月，恐嚇危害安全判1年1月，汙辱員警判6月，合併應執行6年9個月徒刑，併科罰金6萬元。

判決書指出，賴男去年12月12日，將自用小客車違規停放路旁，被巡邏羅東警察分局公正派出所沈姓員警舉發，心生不滿而與員警口角，且以三字經等語辱罵沈員。

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13日上午，賴男在廖姓男子經營的檳榔攤前發生交通事故，前往羅東分局成功派出所做交通事故筆錄；欲離開時，因不滿另名蔡姓員警規勸正確配戴口罩方法，進而發生口角，並辱罵蔡姓員警「是不是啞巴」。

同日，賴男前往廖男檳榔攤，取出空氣槍恐嚇，使廖男心生害怕。14日下午，開車前往廖老大飲料店，向店員聲稱要找「阿蘭」；店員表示沒有此人時，竟威要讓店家無法開店。

14日凌晨，賴男入住精品旅館，不滿旅館服務，從入住、退房到下午，竟三度恐嚇旅館服務人員，下午離去後，還駕駛小客車折返，取出非制式手槍1支、非制式子彈14顆及制式子彈2顆恐嚇示威，同日，賴男因為停放在騎樓機車遭人移置報警處理，見到場處理員警為沈姓員警時，心生不滿而再次辱罵員警。

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