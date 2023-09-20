鬼月已過廠房暗夜「陰光閃爍」 南警揪出竊嫌搞怪

楊姓男子涉嫌侵入廠房內伺機行竊，被警方逮獲。（民眾提供）

2023/09/20 18:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化區有一處晚間無人看管的冷凍廠，今天凌晨屋內出現微弱的不明燈光，持續閃爍，雖然農曆7月已過，但暗夜的陰森氣氛，讓行經的民眾見狀都覺得詭異，盡量遠離；巡邏的員警發現，認為可能是小偷入侵，立刻通報圍捕，真的逮到一名竊盜準現行犯。

新化警分局唪口派出所的連尉智、謝昌佑當時正在執行巡邏勤務，於凌晨3點17分經過這處冷凍廠房，看到屋內不明燈光閃爍，就直覺是裡頭有人在搞怪，趕緊通報支援。

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支援警力到達，先發現一輛普通重型機車，研判為竊賊使用的犯罪交通工具，現場完成部署後，隨即展開圍捕行動，雖然涉嫌的楊姓男子逃到一旁農地，仍被抓住。

警方進行搜索，起出不鏽鋼材質的鐵管、鐵盒、鐵網等，以及手電筒、飼料袋，還有現場農地內遺留的一只藍白夾腳拖。

據了解，楊嫌仍有涉及其他竊盜案件，新化警方偵訊後，移送台南地檢署，並建請聲押。

新化分局長王智民指出，員警落實巡邏勤務，眼尖即時發現不法，進而通報圍捕成功，表現認真，值得肯定。

王智民也提到，一般住所、公司或廠房如夜間無人看守，除門窗應上鎖外，建議裝置監視器系統，並設定保全，以降低遭竊風險。

楊姓男子涉嫌侵入廠房內伺機行竊，被警方逮獲。（民眾提供）

楊姓男子涉嫌侵入廠房內伺機行竊，被警方逮獲。（民眾提供）

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