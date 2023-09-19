猴囝仔讓人切心！偷開車還肇逃 父堅持提告「給教訓」

孫少與友人等3人遭警方攔下。（記者徐聖倫翻攝）

2023/09/19 13:57

〔記者徐聖倫／新北報導〕太「切心」！16歲孫姓少年正逢叛逆期，月前他竟複製父親的汽車鑰匙，昨下午偷開車出門，不料在新北市板橋區大觀路連續撞車還肇事逃逸，東窗事發後父親堅持對而提告竊盜，並向警方說「我早就切心」，擔心兒再幹蠢事甚至壞事，於是決心給他一個教訓。

據了解，孫少自認16歲已屬成年，加上正逢叛逆期，時常做出逾矩的事造成家長困擾。日前孫少向父親提出借車要求，想要與友人開車出遊，但他沒有駕照，甚至沒有成年，孫父當然拒絕，但這卻讓孫少想到了複製鑰匙的餿主意。

請繼續往下閱讀...

孫少月前將汽車鑰匙偷偷備份，昨下午趁孫父下午不在家，且未開車出門，孫少抓到機會，聯絡了2名同齡友人，由孫少偷開車出門載著朋友決定前往蘆洲出遊。一行人才開出家門沒多久，就在大觀路上為了超車，撞上外側車道正在停等紅綠燈的2部機車，孫少見狀也不停車，竟闖紅燈肇事逃逸。

警方獲報派遣附近巡邏的員警前往攔查，孫少見到員警深知跑不掉，只能與友人一起乖乖下車配合調查。警方通知孫父到場，而孫父向警方堅定表示要對兒子提起竊盜告訴，他向警表示，自己對兒子滿滿的失望，也怕不給他教訓會變本加厲，於是選擇大義滅親。

警方表示，已明確向孫父表示本案是親屬間糾紛，屬告訴乃論，但孫父堅持，故警方依竊盜罪嫌，將孫少移送少年法庭，另孫少違反道路交通管理處罰條例部分，警方也將依法開罰。

路口監視器拍下孫少開車撞機車，並闖紅燈肇事逃逸。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法