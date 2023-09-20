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老嫗赴看守所懇親 兄妹收容人淚流滿面「不再讓阿嬤失望」

法務部矯正署苗栗看守所今（20）日辦理中秋面對面懇親，一對兄妹收容人見年邁祖母，淚流滿面，也惕勵不再讓阿嬤失望。 （苗栗看守所提供）

法務部矯正署苗栗看守所今（20）日辦理中秋面對面懇親，一對兄妹收容人見年邁祖母，淚流滿面，也惕勵不再讓阿嬤失望。 （苗栗看守所提供）

2023/09/20 18:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中秋月圓人團圓，但矯正機關的收容人無法與家人團聚。法務部矯正署苗栗看守所於18日及今（20）日，分別辦理電話孝親及20日辦理面對面懇親，讓收容人能有與家屬有互道關懷的機會，望藉此讓收容人感受親情，進而激勵其悛悔向上之心。一對兄妹收容人見年邁祖母到來，淚流滿面，也惕勵不再讓阿嬤失望。

苗栗看守所表示，電話孝親由中華電信苗栗營運處無償提供12部電話線路，讓679名收容人透過熱線，與家人互道關懷。收容人阿銓（化名）也得以透過話筒，向母親表達佳節的祝福。

今天的面對面懇親則有104組家庭參與。其中，小緯（化名）及阿娟（化名）兄妹，皆因毒品案件而入所執行，見到年邁的祖母隻身前來參加，祖孫三人淚流滿面，除互訴思念，兄妹倆也惕勵表示不再讓阿嬤失望。

苗栗看守所長黃正勇也勉勵收容人珍惜親情，透過與家人的連結啟動自我期許，堅定改過的決心，順利復歸社會。

此外，榮譽觀護人協進會聯合會榮譽理事長邱建民今天也捐贈1千顆柚子，與收容人及其家屬分享，所方也安排親子彩繪柚子同樂，提前歡度中秋佳節。

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苗栗看守所辦理電話孝親，由中華電信苗栗營運處無償提供12部電話線路，讓679名收容人透過熱線，與家人互道關懷。（苗栗看守所提供）

苗栗看守所辦理電話孝親，由中華電信苗栗營運處無償提供12部電話線路，讓679名收容人透過熱線，與家人互道關懷。（苗栗看守所提供）

榮譽觀護人協進會聯合會榮譽理事長邱建民（左）捐贈1千顆柚子，與收容人及其家屬分享，由苗栗看守所所長黃正勇代表受贈。（苗栗看守所提供）

榮譽觀護人協進會聯合會榮譽理事長邱建民（左）捐贈1千顆柚子，與收容人及其家屬分享，由苗栗看守所所長黃正勇代表受贈。（苗栗看守所提供）

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