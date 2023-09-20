男帶小孩到洗車場「白洗」還亂丟垃圾 場主氣炸PO網：最壞示範

蔡姓男子到自助洗車場亂丟垃圾還「白洗」愛車，被場主PO網公審。示意圖，非案發洗車場。（資料照）

2023/09/20 09:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓男子一家五口開心出遊，返家時到附近自助洗車場清空車上垃圾，還拿水桶接免費的自來水「白洗」車，場主方姓男子得知此事後氣炸，將蔡男的惡行惡狀PO網，蔡不滿被網友公審，怒告妨害名譽及違反個資法，但檢方認為方男並沒有標記蔡男身分，偵結處分不起訴。

檢方指出，去年10月7日，蔡姓男子開車載著老婆和3個小孩，到大寮區住家附近的自助洗車場清洗愛車，但蔡男沒有付錢，就把洗車場提供給消費者丟棄垃圾的資源回收桶拉到停車位上，開始清空車上垃圾，丟完垃圾後也沒把桶子放回原位，導致後面的客人到洗車場時找不到回收桶，直接把回收物丟到垃圾桶。

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蔡男清完垃圾後，又拿出水桶，一樣沒有投幣就開始接免費的自來水洗車，等車子整理完後，一家人開心離去，隔天方姓場主發現洗車場被亂搞，調閱監視器畫面得知蔡男惡行惡狀，氣得到臉書社群發文並張貼相關影像，痛罵蔡男「身為家長，帶著小孩，做了非常不好的示範」。

網友見狀力挺方姓場主，並在網路公審蔡男，蔡男不滿被網友針對，怒告怒告妨害名譽及違反個資法；雄檢偵查時，方男還是氣噗噗，認為自己沒有做不對的事，他PO網的目的，是想讓蔡男以身作則，不要在小孩面前做這樣的事，並拿出監視器畫面替自己佐證。

檢方根據監視器影片，確認蔡男的確做了亂丟垃圾、白洗車子的事，因此認為方男言論有所憑證，加上監視器影片中，呈現的是洗車場的全景，並沒有用特寫鏡頭拍攝蔡男車子，且蔡男開的車也不是登記在他名下，外人無法從車牌號碼辨別蔡男身分，因此認定妨害名譽及違反個資法兩罪都不成立，偵結處分方男不起訴。

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