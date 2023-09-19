921國家防災日模擬8.2地震 試放海嘯警報10分鐘

921國家防災日模擬8.2級地震，高市警局上午10時將試放海嘯警報，音符鳴5秒、停5秒，反覆9次，共85秒，上午10時10分則解除警報。（警方提供）

2023/09/19 22:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕台灣經歷921大地震，有著重大傷亡的慘痛經驗，每月9月21日也訂為「國家防災日」，高市警局今表示，民眾將會在9月21日收到災防警報簡訊，並通知有海嘯警報演練，市民毋需驚慌，維持正常的作息即可。

行政院預定9月21日上午9時21分，模擬發生芮氏規模6.9地震，同時發布位於苗栗縣政府東北東方19.5公里處，發生震源深度6.5公里，影響台灣北部地區地質，當天上午9時50分，將模擬台灣南部海域發生芮氏規模8.2地震。

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再假想地震後引發海嘯，威脅台灣西南部、東南部、東部、東北部及北部等沿海地區，由中央氣象局發布海嘯警報預警，市警局表示，配合全國性海嘯警報試放，運用防空警報系統，9月21日上午10時試放海嘯警報，音符鳴5秒、停5秒，反覆9次，共85秒，上午10時10分則解除警報，音符為1長音90秒。

據指出，高市海嘯警報試放區，主要有苓雅、鼓山、新興、鹽埕、左營、前鎮、小港、楠梓、林園、岡山及湖內等11個沿海警分局，警方於9月21日當天將於上午9時許，透過警報器語音、巡邏車上廣播系統，或協請里長透過里廣播系統，通知預告，警報期間並不實施人車管制，也不採取疏散撤離。

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