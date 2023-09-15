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惡男狠殺鄰居夫妻 落網不發一語卻喊「想吃飯」

涉嫌殺害鄰居夫妻的吳男，因拒絕夜間偵訊，晚間解送拘留所。（記者許麗娟攝）

涉嫌殺害鄰居夫妻的吳男，因拒絕夜間偵訊，晚間解送拘留所。（記者許麗娟攝）

2023/09/15 21:16

〔記者許麗娟／高雄報導〕居住在高雄市苓雅區武廟路1棟大樓63歲吳姓男子，疑似不滿樓上鄰居長期發出噪音，今天（15日）一早7點多，持刀上樓砍殺樓上鄰居羅姓夫妻致死並逃網，吳男在案發2個半小時後落網，但不僅保持緘默不願交代案情及凶刀下落，也拒絕警方夜間偵訊，僅在解送拘留所前喊餓要吃飯，晚間8點多吃飽才被解送。

據了解，吳男在犯案後，不僅返家換衣服，還騎著機車一路往南逃逸，並沿路更衣和丟棄衣褲、鞋子等，今早10點半在屏東縣枋寮鄉遭警方圍捕落網後，僅坦承犯案，但對案情和凶刀藏於何處，一概不發一語。

警方下午約2點將吳男帶回高雄偵訊，吳男不願配合員警辦案，警方原訂晚上10點將吳男移送地檢署，但吳男拒絕夜間偵訊，只好排定晚上7點半解送拘留所留置，但解送前，吳男原不願吃飯，卻又終於開口說自己肚子餓想吃飯。

檢警下午至高雄市立殯儀館相驗，初步發現死者羅男身中7刀，分別在手臂、左胸和腹部，而羅妻則是腹部及手臂共中4刀，傷勢多集中在上半身，將在下週一（18日）複驗解剖釐清案情。

至於犯案的凶器，因吳男不願交代下落，從落網後一直保持沉默，專案小組除擴大調閱監視器，也已向地檢署申請搜索票至吳男家中搜查。

涉嫌殺害鄰居夫妻的吳男，拒絕夜間偵訊，晚間解送拘留所。（記者許麗娟攝）

涉嫌殺害鄰居夫妻的吳男，拒絕夜間偵訊，晚間解送拘留所。（記者許麗娟攝）

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