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高雄夫妻慘死冷血鄰居刀下留2幼子 市府啟動輔導陪伴機制

羅姓夫妻遭63歲鄰居殺害，2名幼子已交由死者家屬照顧，高雄市教育局及社會局也啟動輔導機制。（記者許麗娟攝）

羅姓夫妻遭63歲鄰居殺害，2名幼子已交由死者家屬照顧，高雄市教育局及社會局也啟動輔導機制。（記者許麗娟攝）

2023/09/15 16:29

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區武廟路一棟大樓今天（15日）早上7點多發生夫妻在家中慘死鄰居刀下事件，案發後，死者2名幼子、6歲哥哥帶著5歲弟弟下樓找管理員說爸媽被「阿北」殺了，由於2名幼童目睹爸媽被殺，高雄市教育局及社會局也立即啟動輔導陪伴機制。

據了解，死者羅姓夫妻育有2子，羅妻的父母也住在同社區的另一棟樓，案發後，社會局立即派社工至現場協助安撫孩子，並交由外公、外婆安置照顧，後續社工也會關心孩子的受照顧情形，同時連結教育局的輔導資源陪伴孩子。

教育局指出，社工提醒親屬要留意2個孩子對於這個事件可能會出現創傷反應，如焦慮、情緒起伏過大、沒有安全感、迴避不想談，甚至自責。請親屬多照顧陪伴，盡量讓孩子維持生活的規律性。如有需要都可以尋求協助。

而學校已由專輔老師開始規劃後續輔導計畫，啟動輔導機制，以協助學生返校後安心就學，教育局並已要求學生輔導諮商中心介入協助，透過諮商輔導等協助孩子表達內心感受，關照身心混亂狀態，及留意特殊身心議題的處理。另教育局和校方亦將視學生教育及生活需求，提供協助。

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