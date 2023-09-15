中醫診所鉛中毒案》呂志霖、洪彰宏無法開業 面臨12億餘元求償官司

盛唐中醫診所院長呂世明（改名為呂志霖）使用禁藥硃砂入藥，造成多人鉛中毒。（記者蔡淑媛攝）

2023/09/15 19:40

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害前中市議長張宏年等38人鉛中毒 中醫師判刑7年6月

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市2020年爆發盛唐、九褔中醫診所使用禁藥硃砂入藥致患者鉛中毒案，包括前議長張宏年及議員兒子張彥彤一家四口等多人都受害，盛唐中醫師呂世明（改名為呂志霖）、九福的洪彰宏分別被台中地院判刑7年半及7年2月，而兩人在檢察官起訴後，已依醫師懲戒委員會裁決被廢止醫師證書，兩人都無法執業及開業。

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中市府在案發後為受害人代位求償，協調消費者文教基金會（消基會），協助受害民眾向盛唐、九褔中醫診所及欣隆藥業提起團體訴訟，求償消費者共30人，求償金額12億7465萬9698元，在台中地方法院已經開庭4次，雙方對於使用禁藥是否故意，及民眾疾病等問題有爭執，目前法院函詢各家醫院，查詢被害人後續解毒的療程及所需支付的費用。

台中市法制局局長李善植表示，求償者包括向盛唐中醫呂世明求償有20位，該20位受害者中，年齡最大85歲，最小的5歲；而向九褔中醫洪彰宏求償有10位，該10位受害者中，年齡最大69歲，最小的12歲。

李善植說，因被告係故意行為導致重金屬中毒損害，嚴重侵害消費者身體健康，故依消費者保護法請求受損害賠償額5倍的懲罰性賠償金，共12億7465萬9698元的損害賠償請求（盛唐中醫呂世明、欣隆藥業有限公司、歐國樑應連帶給付5億7511萬7532元/九褔中醫洪彰宏、欣隆藥業有限公司、歐國樑應連帶給付原告6億9954萬2166元）。

衛生局表示，

藥商歐國梁將鉛丹誤認成硃砂出售給中醫診所，被判刑6年、罰款80萬，他15日聽到判決認為判太重，將會上訴，對於受害患者也有誠意解決。

衛生局表示，該中醫診所鉛中毒案，盛唐中醫的呂世明（改名為呂志霖）、九福的洪彰宏在檢察官起訴後，已依醫師懲戒委員會裁決廢止醫師證書，兩人都無法執業及開業。

盛唐及九褔（音同富）中醫診所，使用禁藥硃砂入藥導致患者鉛中毒。（記者蔡淑媛攝）

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