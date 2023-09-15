害前中市議長張宏年等38人鉛中毒 中醫師判刑7年6月

呂世明案發後改名呂志霖7年6月徒刑，可上訴。（資料照）

2023/09/15 13:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕盛唐中醫診所負責人中醫師呂志霖（原名呂世明，該診所案發後停業），涉嫌於2019、2020年間，將禁止入藥的硃砂加入中藥內，導致前台中市議長張宏年、市議員張彥彤一家人，甚至還有不到5歲幼童在內的38人鉛中毒，台中地檢署於2020年8月，依藥事法等罪名起訴他，及中藥商欣隆藥業負責人歐國樑，還有中市北區九褔中醫診所負責人中醫師洪彰宏，歷經2年多審理，台中地院判決呂志霖7年6月徒刑、洪彰宏7年2月徒刑，歐國樑則是6年徒刑，中藥商欣隆藥業科80萬元罰金，可上訴。

此案源於2020年間，台中市議員張彥彤於臉書中說，全家人不知何故鉛中毒，包括年邁的父親張宏年（曾任中市議會議長），中市衛生局調查，收費高昂的名醫呂世明（之後改名呂志霖），將硃砂入藥給患者吃，導致張宏年與家人，以及前國民黨中市黨部主委陳明振罹患癌症的妻子等人鉛中毒，甚至還有兒童受害。

請繼續往下閱讀...

台中地檢署於2020年起訴指出，曾經到中國學習醫術的呂志霖，用在中國學到的秘方「朱代粉」（珍珠粉加代赭石），想治療患者的失眠症，卻發現鎮靜、安神的效果很有限，遂自行更改作法，向歐國樑購買硃砂，用來取代「朱代粉」，歐國樑給的卻是鉛丹，兩者雖相似，但顏色與附著度仍有差異，呂世明又沒發現，誤用鉛丹入藥，導致上述的中毒事件，另外，中醫師洪彰宏亦有類似行為且導致患者鉛中毒。

中檢認為呂志霖等3人涉嫌違反藥事法、業務登載不實等罪嫌，且盛唐中醫診所的員工於案發之後，打電話給患者，以更換藥材等理由，急著要回收自費藥袋與中藥包，呂志霖有「有湮滅證據之事實」，依違法藥事法等罪名起訴上述3人，台中地方法院今天依違反藥事法（使用禁止入藥的藥材）等罪名，判決呂志霖7年6月徒刑、洪彰宏7年2月徒刑，藥商歐國樑判刑6年，可上訴。

至於行政處分部分，台中市衛生局於2021年1月召開醫懲會議，決議廢止呂志霖、洪彰宏的中醫師證書；欣隆藥業有限公司則依藥事法，廢止藥商許可執照。

由呂志霖（原名呂世明）當負責人的盛唐中醫診所，案發之後已停業。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法