為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

害前中市議長張宏年等38人鉛中毒 中醫師判刑7年6月

呂世明案發後改名呂志霖7年6月徒刑，可上訴。（資料照）

呂世明案發後改名呂志霖7年6月徒刑，可上訴。（資料照）

2023/09/15 13:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕盛唐中醫診所負責人中醫師呂志霖（原名呂世明，該診所案發後停業），涉嫌於2019、2020年間，將禁止入藥的硃砂加入中藥內，導致前台中市議長張宏年、市議員張彥彤一家人，甚至還有不到5歲幼童在內的38人鉛中毒，台中地檢署於2020年8月，依藥事法等罪名起訴他，及中藥商欣隆藥業負責人歐國樑，還有中市北區九褔中醫診所負責人中醫師洪彰宏，歷經2年多審理，台中地院判決呂志霖7年6月徒刑、洪彰宏7年2月徒刑，歐國樑則是6年徒刑，中藥商欣隆藥業科80萬元罰金，可上訴。

此案源於2020年間，台中市議員張彥彤於臉書中說，全家人不知何故鉛中毒，包括年邁的父親張宏年（曾任中市議會議長），中市衛生局調查，收費高昂的名醫呂世明（之後改名呂志霖），將硃砂入藥給患者吃，導致張宏年與家人，以及前國民黨中市黨部主委陳明振罹患癌症的妻子等人鉛中毒，甚至還有兒童受害。

台中地檢署於2020年起訴指出，曾經到中國學習醫術的呂志霖，用在中國學到的秘方「朱代粉」（珍珠粉加代赭石），想治療患者的失眠症，卻發現鎮靜、安神的效果很有限，遂自行更改作法，向歐國樑購買硃砂，用來取代「朱代粉」，歐國樑給的卻是鉛丹，兩者雖相似，但顏色與附著度仍有差異，呂世明又沒發現，誤用鉛丹入藥，導致上述的中毒事件，另外，中醫師洪彰宏亦有類似行為且導致患者鉛中毒。

中檢認為呂志霖等3人涉嫌違反藥事法、業務登載不實等罪嫌，且盛唐中醫診所的員工於案發之後，打電話給患者，以更換藥材等理由，急著要回收自費藥袋與中藥包，呂志霖有「有湮滅證據之事實」，依違法藥事法等罪名起訴上述3人，台中地方法院今天依違反藥事法（使用禁止入藥的藥材）等罪名，判決呂志霖7年6月徒刑、洪彰宏7年2月徒刑，藥商歐國樑判刑6年，可上訴。

至於行政處分部分，台中市衛生局於2021年1月召開醫懲會議，決議廢止呂志霖、洪彰宏的中醫師證書；欣隆藥業有限公司則依藥事法，廢止藥商許可執照。

由呂志霖（原名呂世明）當負責人的盛唐中醫診所，案發之後已停業。（資料照）

由呂志霖（原名呂世明）當負責人的盛唐中醫診所，案發之後已停業。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
有心人介入鉛毒案？呂世明發聲明：視病猶親、負責到底
2020/12/24 15:03

有心人介入鉛毒案？呂世明發聲明：視病猶親、負責到底
鉛中毒案中醫師各20萬交保 盛唐診所停業至明年1月5日
2020/12/04 14:19

鉛中毒案中醫師各20萬交保 盛唐診所停業至明年1月5日

瞄準竹科外溢新豐市心 「森祐本善」登場
鉛中毒案團體訴訟 中市府代位求償每人200萬
2020/11/13 19:40

鉛中毒案團體訴訟 中市府代位求償每人200萬
民眾寫信讚盛唐中醫呂世明「苦海明燈」 檢方：參考但不一定採納
2020/10/16 10:01

民眾寫信讚盛唐中醫呂世明「苦海明燈」 檢方：參考但不一定採納

董至成越喝越瘦 抗中年危機狂甩15公斤
最重恐廢醫師證書！盛唐呂世明送醫懲會 延至10月召開
2020/09/26 22:03

最重恐廢醫師證書！盛唐呂世明送醫懲會 延至10月召開
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播