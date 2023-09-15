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罵趙少康拋妻棄子被求償千萬 周玉蔻出庭指趙「公開威脅證人」

周玉蔻（中）被趙少康求償1000萬元，今親自出庭。（記者溫于德攝）

周玉蔻（中）被趙少康求償1000萬元，今親自出庭。（記者溫于德攝）

2023/09/15 20:51

〔記者溫于德／台北報導〕媒體《放言》總編輯周玉蔻前年公開指中廣董事長趙少康拋妻棄子、不認骨血、家暴，被趙求償1000萬元，民視也應賠償。台北地院下午再度開庭，周親自出庭否認與趙有仇、有怨，自己有的只是「正義感」，更指趙公開威脅證人。

周玉蔻指的證人是國民黨前駐美副代表黃裕鈞，因為黃是周口中的消息來源。但黃自今年4月19日後「已讀不回」周的訊息，6月28日起更拒絕讀取相關訊息；另，黃經法院三度傳喚都未到庭。

北院今開庭依職權查詢黃裕鈞的入出境紀錄，得知黃自去年10月30日出境赴美至今未返台。對此，周玉蔻的律師表達遺憾，也指證人有一定的壓力，周身為媒體人行使第四權也面臨的困境。

周玉蔻提到，自己從中廣前播音員韓靜燕的口中，得知有關趙少康的消息後，這30年來之所以未報導、未評論，是因趙未選總統，且她的消息來源有數個波段，最後都指向對黃黃裕鈞查證，黃所受到的壓力，相信知識分子都可看得出來。

周玉蔻進一步強調，媒體人是要監督具有權利的人，並非具有權力，另任何一個民主國家都必須保護消息來源，她卻無法保護韓靜燕、黃裕鈞，對此感到抱歉。

周玉蔻還說，根據趙少康與其前妻的離婚協議內容，趙是拋妻棄子，所以她替趙的兒子感到悲涼；另，兒子與媽媽嫁給別人，媽媽死後，還未爭取扶養兒子，周問：「算不算棄子？」

周玉蔻接著將炮口對準趙少康，指趙拒絕出庭卻上臉書痛罵她「黔驢技窮」，趙還利用政論節目等公開威脅黃裕鈞；周最後否認與趙有仇、有怨，有的只是「正義感」。

至於趙少康的律師則指周玉蔻的言論，並非意見表達而屬事實陳述，媒體第四權也應負責任與義務，不能濫用。承審法官庭末定全案10月11日。

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