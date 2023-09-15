扯！已婚國小男師偷拍小6女童如廁 監視器拍到關鍵那一刻

小學男導師偷拍小六女童如廁。（記者蔡淑媛翻攝）

2023/09/15 19:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中市傳出國小狼師偷拍女童如廁！一名國小五年級已婚男導師，11日在女廁從門縫下伸出手機偷拍小六女童如廁，當場被女童發現，該校過去曾傳聞有學生被偷拍，因此在廁所都加裝監視器系統，學校馬上調閱監視器，取得男師從偷拍的廁所間走出來的關鍵畫面，男師坦承不諱，並在學校開性平會後辭職，家長今天已向警方報案。

該校校長表示，這名小六女童週一下午在女廁如廁時，發現有人持手機從隔壁廁所門縫下伸出偷拍，立刻向級任導師報告，學校調閱監視器畫面，發現男師從偷拍廁所間出來，面對詢問也坦承犯行，校方當天通知家長，隔天通報教育局並啟動性平流程，隔天開性別平等教育委員會成案，並成立調查小組，男師立即辭職。

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校長說，這名男師是代理教師、年約30幾歲，已婚、有小孩，在學校任教1、2年，擔任級任導師、假日社團的籃球教練，也是這學期學習扶助老師（還未開課），經初步調查，該師與女童互不認識，並非尾隨女童，應是躲在廁所隨機偷拍，這名男師教學風評及與學生互動不錯，沒想到出現這種行徑，校方一切依性平流程處置，該男師辭職後仍需接受調查及懲處，男師導師班級已請其他老師代課，女童接受輔導，由於涉及偷拍畫面，家長今天已向警方報案。

針對有其他家長投訴，校方在案發時未第一時間告知家長、輔導女童時還安慰「妳不是第一個」，校長澄清說，曾有學生傳聞被偷拍，但無證據，也不一定是這名男師，後來學校在廁所多處加裝監視器；另學校也被指控，有其他老師指看到該男師會讓女學生坐在大腿、拉下窗簾掩蔽等，校長也嚴正否認，強調從未聽過這些事。

校長表示，目前未聽聞校內還有其他學生被偷拍，將依性平會調查及建議，並研議是否再對該男師教學班級、社團或其他班級再擴大調查。

小學男導師偷拍女童如廁，圖與新聞事件無關。（記者蔡淑媛攝）

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