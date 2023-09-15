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助毒品施用者順利回歸社會 緩起訴戒癮有效降低再犯率

行政院政委羅秉成（右三）、法務部次長蔡碧仲（左三）等人15日出席「毒品施用者全人康復與社會復歸研討會」並合影。（記者廖振輝攝）

行政院政委羅秉成（右三）、法務部次長蔡碧仲（左三）等人15日出席「毒品施用者全人康復與社會復歸研討會」並合影。（記者廖振輝攝）

2023/09/15 19:45

〔記者楊綿傑／台北報導〕毒品常衍生犯罪與社會問題，毒品施用者更是存在復歸社會困難的問題。政務委員羅秉成今於「毒品施用者全人康復與社會復歸研討會」中指出，透過「緩起訴附命戒癮治療」，再犯率已減少一半，在政府努力之下，毒品施用新生人口也呈下降趨勢，希望能凝聚社會共是，共同推動「貫穿式保護」的毒品防治政策。

「毒品施用者全人康復與社會復歸研討會」由台師大中國信託成癮防制暨政策研究中心與台灣高等檢察署、法務部司法官學院、台灣減害協會合作舉辦，包括羅秉成、法務部政蔡碧仲政務次長、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、台師大成癮防制暨政策研究中心主任李思賢等皆與會。

羅秉成表示，相對於以往出監5年後的70%再犯率，完成緩起訴戒癮治療者，只有35%左右再犯，顯示法務部近年大力推動「緩起訴附命戒癮治療」初見成效，然而在整合跨機關、跨部門等公私協力，預防成癮者再犯、幫助其社會復歸等一連串問題，如何有效解決，仍然是政府需要更加努力的方向。

羅秉成進一步表示，近年經政府與民間協力，在各級毒品施用、毒品新生人口、新興毒品致死率都看到顯著改善的成果，希望能夠從國際上有效的處遇方法，延伸到台灣本土的多元處遇模式、再犯預測、職涯發展的措施都有完整的報告，且凝聚社會共識，共同推動「貫穿式保護」的毒品防治政策。

台灣高等檢察署檢察官許鈺茹今也分享推動多元處遇內容，她指出，毒品成癮要視為是一種病，施用了很遺憾，除了處罰更要幫助其回歸家庭及社會。在緩起訴並治療搭配下，期滿後2年內再犯比率有開始下降，108年31.9%、109年降低至21.9%。

許鈺茹以高雄地檢署為例，毒癮者本來都必須在封閉的戒治所進行戒治，但現在可以有機會在地檢署、觀護人監督下，接受醫療服務、心理諮商、戒癮課程、家庭支持團體，透過連接社會資源，獲得戒除毒癮的正向支持。她也盼望望，整體應再納入醫療、社政、警政相關資料；目前0800-770-885應發展耳熟能詳的毒品諮詢專線；AI科技輔導智慧毒防系統也能推廣到有關單位等。

積極推動「全人復元」的李思賢也引用國際數據指出，個案參與司法轉向處遇，在再犯率上，如果不論罪名，可以降低58%、在重罪上則降低38%。參與司法轉向，雖然看起來政府一開始要付出的成本較高，但會隨著參與方案的時間，最後可節約40%的成本。更重要的是，計入監禁和衍生犯罪的成本後，事實上每幫助1名個案增加健康生活1年，就可以節省約73萬的社會成本，在預防犯罪和經濟效益上，CP值高，可謂相當划算。

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行政院政委羅秉成15日出席「毒品施用者全人康復與社會復歸研討會」，並在開幕式上致詞。（記者廖振輝攝）

行政院政委羅秉成15日出席「毒品施用者全人康復與社會復歸研討會」，並在開幕式上致詞。（記者廖振輝攝）

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