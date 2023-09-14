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北監爆「監獄風雲」 法務部研議聯合視導除弊

法務部矯正署台北監獄外觀。（資料照）

法務部矯正署台北監獄外觀。（資料照）

2023/09/14 20:41

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「監獄風雲」是真的！肘擊壓制拖鞋暴打 北監疑「以囚制囚」坐視暴行

〔記者吳政峰／台北報導〕監察委員高涌誠及王幼玲，14日公布「法務部矯正署台北監獄管理人員對受刑人戒護管理失當案」調查報告，控北監管理人員坐視「視同作業收容人（服務員）」對其他收容人上銬、施暴致傷，涉嫌違法虐待或實行酷刑，提案糾正。法務部14日指示矯正署與北監配合司法調查，並研議改善措施。

矯正署指出，監察院提案糾正北監管理缺失，部長蔡清祥已指示矯正署及北監配合後續司法調查，如發現人員涉嫌違法虐待或實施酷刑等不法情事，勿枉勿縱，絕不寬貸，並針對職員行政缺失部分一併究處責任，研議加強督導所屬機關相關戒護管理業務，結合政風及視察單位聯合視導，降低案件發生風險，同時積極爭取戒護人力，提升管理效能。

對於本案相關行政措施改善，矯正署說明，有關視同作業收容人管理考核部分，已責成機關各級督導人員應不定期查察、瞭解各場舍視同作業收容人作業情形，視同作業項目須符合庶務性工作內容，且嚴禁執行公權力或管理收容人情形，如因視同作業收容人管理不當或監督不周致生事端時，將嚴予查究相關人員疏失責任。

有關監視設備設置未臻完備，致監視系統死角發生戒護事故、事件，後續將全面清查並重行檢視各機關監視系統死角，評估於人員活動的重點區域增設監視畫面，調查重點將包含場舍值勤人員及視同作業收容人活動區域，針對監視畫面涵蓋不足部分進行改善。

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