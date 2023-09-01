易寶宏爽服外役監審查有詭 北監2公務員列被告

易寶宏（左）因違反外役監規定，日前已被解送回一般監獄服刑。（資料照）

2023/09/01 10:32

〔記者錢利忠／台北報導〕資深藝人易淑寬的兒子易寶宏，犯下台北市夜店殺警案入獄服9年徒刑，去年移至武陵外役監服刑，被查出違規後已重回一般監獄。易男服外役監一事上月間引發爭議後，廉政署介入調查發現，台北監獄調查分類科雷姓調查員、管理受刑人名籍的名籍股鍾姓主任管理員，涉將易男的毒品前科「再犯風險」不實勾選「無」，已報請桃園地檢署指揮偵辦，雷、鍾2人列被告。

針對雷、鍾2人不實勾選前科欄位所涉及的刑事責任，矯正署已就疑涉公文書登載不實罪嫌完成調查，8月14日函送廉政署，經廉政署分案後，已報請桃園地檢署指揮偵辦，以釐清其中有無另涉及貪瀆等不法犯行。

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矯正署副署長楊方彥認為，易案承辦人於前年12月到任，初次承辦業務以致發生疏漏，易寶宏有吸毒及觀察勒戒紀錄，判決也有附註，承辦人只看判決書正面，誤會易是初犯，在審查表勾選「無」前科，主管覆核也沒查清楚，以致前科欄漏扣分數；今年7月11、18及19日，政風單位三度赴北監了解外役監遴選過程，並建請究責。

矯正署表示，北監填寫審查基準表時，於「曾有施用、持有、轉讓、製造、運輸或販賣毒品紀錄」項目勾錯，北監隨即於7月28日開考績會，將兩名承辦人員記申誡處分，不過矯正署認為，也應檢討主管監督不周之責，因此退回北監核議；策進作法包括遴選時落實複核、獄政系統增加「告警系統」輔助糾錯。

今年8月，北監二度召開考績會，承辦易案的雷、鍾2人，均加重懲處，各記2次申誡，另外，其直屬科長則因監督不周懲處申誡。

受刑人在一般監獄表現良好，依累進處遇規定，執行1個月最多可縮刑6天，換算服刑30天等於36天；若在外役監服刑，執行30天最多可折抵46天；去年3月，易移監武陵外役監，至今年7月已縮刑188天，後來易因違規而被移至花蓮監獄服刑，累績的縮刑優惠也歸零。

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