蔡清祥指示徹查外役監 矯正署全面檢核、北監列專案

易寶宏（左）違反外役監規定，已被解送回一般監獄服刑。（資料照）

2023/09/01 22:26

〔記者吳政峰／台北報導〕殺警案共犯易寶宏有毒品前科，依法不得到外役監服刑，卻因台北監獄審核出包，讓他僥倖申請到武陵外役監服刑。法務部長蔡清祥獲悉後，要求全面清查外役監遴選程序，矯正署今天（1日）指出，已啟動全面檢核，專案查核北監的遴選作業。

矯正署指出，為核實外役監遴選作業的公正性，杜絕爭議，7月7日媒體報導易寶宏於外役監執行一案後，部長蔡清祥立即指示法務部政風小組會同矯正署政風室，主動調查易寶宏的遴選程序。7月12日易員移回一般監獄後，蔡清祥再度指示全面清查外役監遴選情形，由矯正署規劃專案清查作為。

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7月27日蔡清祥於強化矯正業務聯繫會議中，再次要求儘速全面徹查外役監遴選情形，矯正署及所屬矯正機關已就外役監受刑人的遴選情形及相關作業流程，全面檢核有無異常，並指定北監就近年來獲分發外役監受刑人的遴選作業，予以專案查核。

矯正署說，將秉持勿枉勿縱嚴謹態度，要求各外役監仔細逐案清查，目前積極進行中，倘發現有不符遴選規定情形，將依外役監條例及外役監受刑人遴選實施辦法相關規定辦理，並請所涉機關進行行政調查，如涉刑事不法，將移送廉政署立案查辦。

有關易寶宏遴選作業違失，北監依權責先行議處，矯正署對於北監相關承辦及各級督導人員行政究責部分，正調查處理中，另就涉嫌刑事不法部分，亦已主動移送廉政署立案查辦，後續如查有其他不法事證，將勿枉勿縱依法嚴懲。

矯正署強調，因應外役監條例修正施行，正研修外役監受刑人遴選實施辦法，將提升外役監遴選程序的嚴謹性，並於各監所初步審核時，即加入外部人員參與審查，禁止任何違法情事再次發生。

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