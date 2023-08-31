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殺警案星二代易寶宏爽服外役監 北監最新懲處結果「加倍」

資深藝人易淑寬的兒子易寶宏。（資料照）

資深藝人易淑寬的兒子易寶宏。（資料照）

2023/08/31 10:18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕資深藝人易淑寬的兒子易寶宏犯下台北市夜店殺警案入獄，卻能獲遴選至台東戒治所附設台東監獄武陵外役分監，經查是因台北監獄2名承辦科員漏勾毒品紀錄項目，北監將2人各記申誡1次，矯正署認為過輕且主管亦有監督不周責任，退回北監再議，北監於8月23日2度召開考績會後懲處結果出爐，「加倍」改記調查分類科雷姓調查員、管理受刑人名籍的名籍股鍾姓主任管理員各2次申誡，調查分類科科長督導不周記申誡1次。

易寶宏9年前犯下夜店殺警案，被依傷害致死罪判刑9年並發監北監執行，去年移至武陵外役分監，休假返家還違規外出飲酒，消息曝光讓基層警嘆「學長白死了」，甚至爆出遴選程序有監所承辦官員填表不實等弊端，外界質疑是否有「放水」之嫌，易寶宏現已被移回北監繼續服刑，在外役監累積的188天縮刑全數歸零，申請假釋也被駁回。

法務部政風小組7月間會同矯正署政風室調查易寶宏的遴選程序，並到北監實地調查、訪談相關人員，發現易寶宏雖符合報名外役監受刑人法定門檻，但北監在填寫審查基準表時，在「曾有施用、持有、轉讓、製造、運輸或販賣毒品紀錄」項目勾選錯誤。

北監於7月28日召開考績會，對2名承辦科員各記申誡1次，矯正署以不夠周延，另要一併檢討主管監督不周責任，退回北監再議；至於是否涉及公文書登載不實罪嫌，已於8月14日函請法務部廉政署分案偵辦，北監表示，已於8月23日2度召開考績會，改記2名承辦科員各2次申誡，調查分類科科長因有覆核責任卻未確實覆核，督導不周記申誡1次。

此外，易寶宏事件再次凸顯外役監遴選問題，立法院於7月31日三讀修正外役監條例部分條文，提高遴選門檻，避免類似事件再發生。

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