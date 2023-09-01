易寶宏服外役監疏漏 北監懲處加倍

易寶宏現已被移回北監繼續服刑，在外役監累積的一八八天縮刑歸零，申請假釋也被駁回。（資料照）

2023/09/01 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕資深藝人易淑寬的兒子易寶宏犯下台北市夜店殺警案入獄，卻獲遴選至台東戒治所附設台東監獄武陵外役分監，經查是台北監獄調查分類科雷姓調查員、管理受刑人名籍的名籍股鍾姓主任管理員漏勾毒品紀錄項目，北監原對二人各記申誡一次，法務部矯正署認為處分過輕且主管也有監督不周責任，退回再議；北監日前二度召開考績會，決議懲處加倍，改記二人各兩次申誡，調查分類科科長督導不周記申誡一次。

科長督導不周 也記申誡

易寶宏九年前犯下夜店殺警案，被依傷害致死罪判刑九年並發往北監執行，去年移至武陵外役分監，休假返家卻違規外出飲酒，事後更爆出遴選程序有監所承辦員填表不實等弊端，被外界質疑「放水」；易寶宏現已被移回北監繼續服刑，在外役監累積的一八八天縮刑歸零，申請假釋也被駁回。

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法務部政風小組七月間會同矯正署政風室調查易寶宏的遴選外役監程序，發現易寶宏雖符合報名外役監受刑人法定門檻，但北監對於有毒品紀錄的易男，填寫審查基準表時，在毒品的紀錄項目上卻沒有勾選。

北監將雷員二人各記一支申誡案被退回後，於八月廿三日二度召開考績會，改記兩名承辦人各兩次申誡，調查分類科科長因有覆核責任卻未確實覆核，督導不周記申誡一次；至於本案有無刑事罪嫌，矯正署已於八月十四日函請法務部廉政署分案偵辦。

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