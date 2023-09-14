印尼女護嫖客辯稱男友 警移送遣返追桃色仲介

妮姓女子是印尼籍的看護工，她自稱第一次下海。（民眾提供）

2023/09/14 14:59

〔記者王捷／台南報導〕台南警方前幾天接獲通報，定點應召站用「外籍小隻馬」來攬客，昨天下午警方突襲聯合稽查，豈料開門卻發現「小隻馬」變身材壯碩的印尼籍妮姓看護工，起初妮女護著嫖客，誆稱是男女朋友，但後來因說不出嫖客的名字才破功，訊後警方將她移交給移民署遣返，同時繼續追查幕後桃色仲介。

警二分局調查，這些定點應召站，大多會先在網路打廣告，等嫖客加入雞頭的LINE以後才能「選妃」，應召站會先在LINE上PO出小姐的照片，有些強調是「本人照」，有些則用「示意圖」，結果發現保安路上的旅館疑似生意不好，出租房間成為定點應召站。

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警方突襲臨檢旅館，當時妮女跟男客正在性交易，雖然房間內發現許多保險套、潤滑劑，但是妮女用不熟悉的中文堅稱，自己是做看護工，與嫖客是男女朋友，因為最近照顧的婦人剛過世沒有收入，所以男友才答應，如果兩人有滾床單，男友就會給她一些錢。

警方一聽覺得這個謊言破綻太多，感覺就像是網路上流傳的笑話，所以把男客跟妮女分開來訊問，但男客秒說，妮女才不是他女友，他只想趕快罰錢趕快離開，而妮女因為說不出男客的名字，這才坦承下海，一次跟客人收3200元。

訊後，警方以違反社會秩序維護法，裁罰妮女與男客各3千元，另外妮女非法從事性交易，與入境申請的工作項目不符，違反「入出國及移民法」，警方將妮女交給移民署專勤隊收容，未來將辦理遣返，以後也不能再入境。

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