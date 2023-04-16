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    印尼籍賣淫女全裸陳屍租屋處 警逮1恩客送辦

    印尼籍賣淫女麗娜全裸陳屍租屋處。（記者徐聖倫翻攝）

    印尼籍賣淫女麗娜全裸陳屍租屋處。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/04/16 14:44

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三重發生離奇死亡案！印尼籍29歲麗娜（音譯）為逃逸移工，被應召站安排在三重某出租套房賣淫，昨凌晨警方接獲報案，麗娜全裸陳屍套房內，初步勘察現場沒有打鬥痕跡，麗娜身上也沒有特殊外傷，最後一名與麗娜接觸的客人被警方列為嫌疑人，目前已帶回偵詢，另警方也將持續緝拿應召站負責人。

    據了解，麗娜經同鄉介紹，去年來台擔任看護工，今年1月雇主通報失聯，原來是透過同鄉介紹前往三重賺皮肉錢。14日晚間10時許，麗娜接完最後一名客人後，就待在三重區長壽街某公寓2樓出租套房內。15日凌晨1時許，前往抄電表催收電費的包租代管人員呼喊未果，見房間沒鎖直接開門，驚見麗娜全裸趴在床上，已明顯死亡。

    警方接獲報案趕抵，初步勘察現場發現沒有打鬥痕跡，麗娜身上沒有明顯外傷，但仍不能排除他殺嫌疑。警方調閱監視器，鎖定最後一位客人行蹤，經查確認其身分，今日至新店拘提其到案。

    據悉，最後一位與麗娜接觸的客人為吳姓男子，家住新店，他14日晚間以3800元為代價透過應召站與麗娜相約交易，吳男供稱他交易完就走人，也有付錢，強烈否認對麗娜做出其他不法行為，表示麗娜的死與自己沒關係。

    警方對吳男說法警方無法證實，依程序仍將其移送新北地檢署，另麗娜的遺體將擇期解剖以釐清確切死因。

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