性侵女兒還辱「母狗」 鬼父重判12年定讞

一名鬼父性侵女兒，還罵女兒是「公車」、「母狗」；最高法院維持歷審見解，依法重判鬼父12年徒刑定讞。（資料照）

2023/09/14 11:19

〔記者溫于德／台北報導〕桃園一名女高中生阿美（化名）直到3年前翹家被老師發現，曾被父親兩度性侵的悲傷過去這才得以宣洩，她還曾被父親辱罵是「公車」、「母狗」。最高法院維持歷審見解，痛批鬼父罔顧人倫，依「對未滿14歲之女子犯強制性交罪」、「利用權勢性交罪」，合併重判12年徒刑定讞。

阿美2020年7月翹家，老師得知後熱血尋人，同年8月間找到阿美，數度勸她返家；阿美這時突然情緒崩潰，吐露不回家的原因，竟是因為父親性侵她。老師驚訝之餘邊安撫阿美情緒，邊通報家庭暴力暨性侵害防治中心處理。

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檢警介入調查，發現2012年至2014年間就讀國小的阿美，曾被父親性侵1次，2020年間再度受害；鬼父犯後還會罵女兒是「公車」、「母狗」。另，鬼父也禁止阿美跟別的男生走得太近，佔有慾極強。

至於阿美則礙於父親是家中經濟來源，畏懼權勢，只好隱忍屈從。

法院審理時，鬼父否認犯罪，還自稱不舉，無法性侵。但其配偶打臉老公稱：「勃起功能只是比較弱，硬度沒這麼硬」。

一審桃園地院、二審高等法院均指，本件訴訟過程中，阿美仍主動表示深愛並重視父親，甚至自攬一切過錯，因此，若不是屢遭父親性侵而不堪忍受，豈有可能僅因父親辯稱「管教較嚴厲」為由，就憑空虛構被父親性侵。

一、二審考量鬼父罔顧人倫，為圖一己性慾性侵，造成阿美心理上難以磨滅的陰影及傷害，犯後又矢口否認犯行，也沒有道歉，還使阿美需再適應環境，並承受與母親等家人分離的苦，依法重判12年徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

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